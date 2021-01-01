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हादसा:ट्रक की ठोकर से बाइक सवार जख्मी, चालक भागा

सुरसंड5 घंटे पहले
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  • सुरसंड-परिहार एसएच के बराही बाज़ार की घटना

परिहार थाना क्षेत्र के सुरसंड-परिहार स्टेट हाइवे सड़क के बराही बाज़ार चौक पर रविवार की दोपहर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि ट्रक चालक ग्रामीणों को चकमा देकर फरार हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने जख्मी युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सीतामढ़ी रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान सुरसंड नगर पंचायत के वार्ड 7 निवासी स्व. तेजनारायण राय के पुत्र विनोद कुमार राय के रूप में की गई है। इधर, घटना की सूचना मिलने पर परिहार पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं मामले की छानबीन कर ट्रक को जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार युवक सुरसंड की ओर जा रहा था। जाने के क्रम में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे ठोकर मार दिया। इस कारण बाइक सवार युवक बाइक से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस चालक की पहचान व गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है।

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