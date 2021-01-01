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गिरफ्तारी:शराब व बाइक के साथ दो तस्कर गिरफ़्तार

सुरसंड5 घंटे पहले
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भिट्ठा ओपी प्रभारी राजेश कुमार ने शनिवार की देर शाम शस्त्र बलों के साथ दो युवक को कोरियाही गांव व विन्धी गांव के रास्ते से आशंका के आधार पर रुकने को कहा। आवाज सुनते ही दोनों युवक तेजी से भागने लगे। दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। बाइक पर लदे प्लास्टिक के बोरे की तलाशी करने पर 46 पीस नेपाली शराब बरामद हुई। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान परिगामा गांव का रंजीत राय, अमघटा गांव के चन्देश्वर राय के रूप में हुई है।

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