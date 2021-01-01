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रोड़ेबाजी:सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत के बाद पुलिस पर रोड़ेबाजी, तीन कर्मी घायल

तुरकौलियाएक घंटा पहले
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छपवा-तुरकौलिया पथ पर कौवाहा पुल के समीप एक बाइक सवार ने एक वृद्ध को ठोकर मार दी। जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। वृद्ध विजुलपुर के 50 वर्षीय गांधी पटेल है। घटना के बाद भाग रहे बाइक सवार को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर शव व पकड़े गए बाइक सवार को अपनी अभिरक्षा में लेके पहुंची तुरकौलिया पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए। बाद में सदर एसडीपीओ के साथ भारी संख्या में पहुंचे पुलिस के जवान ने स्थिति को नियंत्रण में लिया व शव समेत बाइक सवार को थाना ले आई।

सपुलिस से झड़प के दौरान किसी ने पुलिस की रायफल छिन फायरिंग भी कर दी। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि असमाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गांधी पटेल महनवा बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहे थे। तभी सड़क पर किसी बाइक चालक ने ठोकर मार दी। जहां घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को शव व बाइक सवार को छुड़ाने में आक्रोश का सामना करना पड़ा। असमाजिक तत्वों ने एक पुलिसवाले से रायफल छिन उससे फायर कर दिया तथा फुलिस पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। जिसमें तीन पुलिस वाले के घायल होने की सूचना है।

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