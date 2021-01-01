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कृषि कानून का विरोध:एक तरफ कानून बनाकर मंडी हाउस को खत्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए आसान की जा रही राह

तुरकौलियाएक घंटा पहले
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  • किसान विरोधी काले कानून के विरोध में रालोसपा ने किया किसान चौपाल का आयोजन, कानून वापसी की मांग

रालोसपा ने तुरकौलिया पश्चिमी पंचायत के सेमरा टोला में बुधवार को किसान चौपाल का आयोजन कर चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम आगामी 28 फरवरी तक चलता रहेगा। चौपाल को संबोधित करते हुए रालोसपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा ने कहा कि नया तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। सरकार इस काले कानून को लाकर किसानों को गुलामी की तरफ ढकेलना चाहती है। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि बाहर से देखने सुनने में यह कानून तो किसान हितैषी लग रहा है। लेकिन धीरे-धीरे किसान अपने ही खेत मे मजदूरी करने पर विवश हो जाएगें। साथ ही कारपोरेट घराने का कब्जा भी हो जाएगा।  एक तरफ कानून बनाकर मंडी हाउस को खत्म करने की साजिश रची जा रही है तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए राह आसान किया जा रहा है। जहां बाद मे पूंजीपति मनचाहा खेती कराना शुरू कर देंगें। किसान कर्ज के बोझ से दबता चला जाएगा। बाद मे खेत को पूंजीपतियों द्वारा बंधक रखकर किसान अपने ही खेत मे मजदूरी करने पर विवश हो जाएगें। वही बिहार में किसान गेहूं और धान ही पैक्स को बेचते हैं।  जबकि इस कानून मे लालीपाप दिखाया जा रहा है कि आवश्यक खाद्य सामग्रियों का दर निर्धारित कर दिया गया है।

जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। जबकि ऐसी कोई बात नही है। गेहूं चावल को छोड़कर कोई भी अनाज बेचने के लिए यहां मंडी हाउस नही बनाया गया है। जब किसान को मक्का, तेलहन या दलहन फसल बेचना होगा तो कहा जाएगा। क्या किसान अपना 10 क्विंटल मक्का लेकर हरियाणा या पंजाब जाएगा। मजबूरन उसे कम दाम में ही बेचना होगा। इसी का लाभ उठाकर जमाखोर अपने गोदाम मे स्टाक करना शुरू कर देगें। बाद में सरकारी रेट पर बेचकर डबल मुनाफा कमाएंगे। क्यो कि मंडी हाउस नही होने से पूंजीपति ही पूंजीनिवेश कर फायदा उठाएगें। बाद मे मनमानी रेट पर खरीदना शुरू कर देंगें। जिससे किसान आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए पूंजीपतियों के चुंगल मे फसकर गुलाम बनते चले जाएंगे।

क्योंकि नए कानून में अनाज स्टाक करने की छूट दी गई है। मतलब सस्ती दामों मे खरीद कर जमा करने के बाद फिर किसानों के हाथों ही दुगुनी दर से बेचेंगे। कानून मे दुगुनी दर तक बेचने की छूट भी दी गई है। इसलिए इस नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पार्टी कर रही है। ताकि किसानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने से बचाया जा सके। चौपाल में लड्डू साह, मदन साह, रमाशंकर साह, विनोद प्रसाद, राजू कुमार, असरार आलम आजाद, मशकूर अहमद, मुजफ्फर आलम, राकेश पाण्डेय, शमसुल होदा, सेराज अहमद,अरुण कुमार, अबरार अहमद, साद अहमद, रामलखन साह, सरल साह, छठू साह, शंकर साह सहित सैकडों किसान मौजूद थे।

किसान कार्यशाला में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर दिया जोर

प्रखंड के पट्टी जसौली पंचायत के गांधी मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को आत्मा परियोजना अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला एवं कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के सुरजीत पांडेय एवं राहुल कुमार लखेर व आत्मा विकास समिति के प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने कहा कि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर उत्पादन को दुगुना कर सकते है। उन्होंने उपस्थित किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया एवं रबी फसलों को वैज्ञानिक तरीके उपजाने की जानकारी दी।

इसके बाद प्रखंड तकनीकी प्रबंधक कोटवा ने किसानों को जीरो टिलेज से बुआई तकनीक बताया।वहीं आत्मा निदेशक रणवीर सिंह ने किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न मद जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन और समेकित उर्वरक प्रणाली के बारे में ट्रेनिंग दिया। जिला परिषद मनोज मुखिया जी ने किसानों संबोधित करते हुए कहा कि रबी मौसम में किसानों को खाद्यान्न फसलों के अलावा सब्जी उत्पादन भी करना चाहिए जिससे वो अच्छी उपज प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते है ।

बाद में कृषक गोष्टी में आए बुजुर्ग किसानों को अंग वस्त्र एवं फूल माला व वार्षिक डायरी देकर सम्मानित किया गया।मौके पर पूर्व मुखिया सजावल राम किसान दीनानाथ सिंह, शिवकांत झा, धर्मेंद्र सिंह, भूप नारायन सिंह, सुनील सिंह,सुरेन्द्र सिंह, रामचंद्र सिंह, रामविनय सिंह, जमुना पंडित सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

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