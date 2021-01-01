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कार्रवाई:शराब कारोबारी को पुलिस ने भेजा जेल

तुरकौलिया4 घंटे पहले
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रघुनाथपुर ओपी पुलिस ने बैरिया बाजार के शराब कारोबारी अवधेश सहनी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। दो-तीन माह पहले रघुनाथपुर स्थित बच्चा पाण्डेय के बागीचा के समीप आई-10 कार मे पुलिस ने भारी मात्रा मे अंग्रेजी शराब बरामद किया था। इसी मामले मे अवधेश नामजद आरोपी था। जो महीनों से फरार चल रहा था। ओपी प्रभारी कंचन भास्कर ने बताया कि पुलिसिया जाल बिछाकर लक्ष्मीपुर गदरिया से उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

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