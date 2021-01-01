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  • 1.45 Lakh Doctors health Workers Admitted To Vaccinating Themselves their Vaccine Has Come 16, Yet Rumors Are Not Stopping

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वैक्सीनेशन पर अफवाहों का टीका:1.45 लाख डॉक्टरों-हेल्थ वर्करों ने खुद टीका लगवाकर माना-अपनी वैक्सीन 16 आने खरी, फिर भी नहीं थम रही अफवाहें

पटना24 मिनट पहले
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पटना एम्स के निदेशक ने भी टीका लगवाया है। - Dainik Bhaskar
पटना एम्स के निदेशक ने भी टीका लगवाया है।
  • स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा-पूरे बिहार में टीके के साइड इफेक्ट का अबतक एक भी मामला नहीं
  • कोरोना टीकाकरण सप्ताह के सातों दिन करने की तैयारी, प्रतिदिन 50 हजार का टारगेट

बिहार में 145239 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब तक कोरोना का टीका लगवाया। ये तय सीमा का 63.53 % है। सबसे सुखद यह है कि अब तक एक भी केस साइड इफेक्ट के सामने नहीं आए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग सप्ताह के सातों दिन टीकाकरण की तैयारी में है। वहीं प्रतिदिन टीके का लक्ष्य भी बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा।

टीका केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 500 करने का लक्ष्य है। केंद्र ने भी टीकाकरण की दर को तेज करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। अभी राज्य में सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगते हैं। अगर इस बीच में सार्वजनिक छुट्टी हुई तो टीकाकरण नहीं होगा। बीते 300 सालों में जब-जब प्लेग, चेचक, काली खांसी और खसरा बीमारी/महामारी ने दस्तक दी, टीके ने ही हमें बचाया। हर बार भ्रम-अफवाह टीके के साथ ही चले.. लेकिन जीत विज्ञान की...टीके की ही हुई। भ्रम-अफवाह ने हर बार कई जानें लीं...21वीं सदी में हमें इससे सतर्क जरूर रहना है।

कोरोना वैक्सीन की हकीकत : जिन्हें टीका लगा सभी तंदुरुस्त
कोरोना वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इसका उदाहरण कहीं और नहीं बिहार में ही मौजूद है। यहां अब तक 1.45 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। टीका लगवाने वाले सभी तंदुरुस्त हैं। मस्त हैं। वैक्सीन को लेकर जिनके मन में तनिक भी वहम है, उनके सामने यही लोग साक्षात उदाहरण हैं।

प्रधान सचिव बोले-मैंने टीका लगवाया है...बारी आने पर आप भी जरूर लगवाएं
^मैंने खुद टीका लगवाया। सभी से कहूंगा कि अपनी बारी पर टीका लगवाने पहुंचे। प्रक्रिया सामान्य इंजेक्शन से भी सरल है। सभी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों ने टीका लगवाया है। वे मानते हैं कि ये सुरक्षित है और कोरोना से लड़ने में रामबाण साबित होगा।
-प्रत्यय अमृत, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग

मंत्री ने कहा-अपना टीका सुरक्षित...बारी आने पर सबसे पहले लगवाऊंगा वैक्सीन
^हमें गर्व होना चाहिए कि हम समय पर स्वदेशी वैक्सीन ला सके हैं। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। सूचना मिलते ही टीका लगवाने वालों में मैं आगे रहूंगा। डॉक्टरों की मानें तो हमारी स्वदेशी वैक्सीन सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी हैै।
-मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री

सीरम इंस्टीट्यूट का दावाः अक्टूबर तक बच्चाें के लिए भी वैक्सीन
काेविशील्ड वैक्सीन बना रही पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जिम डायरेक्टर पीसी नांबियार ने कहा है कि अक्टूबर तक बच्चाें के लिए काेविड-19 से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। इसका पहला डाेज बच्चाें काे जन्म के पहले महीने में ही दिया जा सकेगा। काेच्चि में एक कार्यक्रम में उन्हाेंने कहा कि इसी वैक्सीन काे बाद में दवा की तरह विकसित कर लिया जाएगा। बच्चाें के काेराेना पाॅजिटिव पाए जाने पर यह इलाज में कारगर हाेगी।

नांबियार ने कहा कि सीरम चार और वैक्सीन बना रहा है, जाे इस साल के अंत तक उपयाेग के लिए तैयार हाे जाएंगी। जून तक नाेवाेवैक्स उपलब्ध हाे जाएगी, जिसके टेस्ट तेजी से चल रहे हैं। काेडाजेनिक्स के साथ मिलकर विकसित की जा रही काेविवैक के दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल पूरे हाे गए हैं।

जानिए कब-कब टीके को लेकर फैली अफवाहें

1721 सवालों में चेचक इंजेक्शन
डॉ.जब्दियल ब्यॉल्स्टन ने सबसे पहले अपने 13 साल के बेटे को चेचक से बचाव का इंजेक्शन लगाया। अफवाह फैली इससे ही चेचक फैल रहा है। बाद में इसी इंजेक्शन से चेचक के खात्मे की शुरुआत हुई।

1898 प्लेग के टीके पर बवाल
कोलकाता में प्लेग के टीके लगने लगे तो अफवाह फैली कि यह जानलेवा है। फिर स्वामी विवेकानंद ने प्लेग घोषणा पत्र जारी कर लोगों को समझाया। बाद में यही टीका प्लेग को हराने में सफल साबित हुआ।

1960 काली खांसी टीके पर शक
स्वीडेन, इंगलैंड, जापान व रूस में काली खांसी के टीके के प्रति अफवाहें फैलीं तो लोगों ने बच्चों को टीका लगवाना बंद कर दिया। नतीजा- बच्चों में बीमारी फिर फैलने लगी तो लोग टीके के प्रति जागे।

2008 खसरे पर अफवाहों का टीका
टीके से ही इंगलैंड में खसरा खत्म हुआ था। फिर अफवाहें फैलीं कि खसरे के टीके से ऑटिज्म हो रहा है। लोगों ने टीका लगवाना बंद कर दिया। नतीजा-2008 में बीमारी फिर सिर उठाने लगी।

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