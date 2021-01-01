पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • 1600 Hamlet Arsenic Victims From 67 Blocks Of 18 Districts Including Patna, Cancer Living Here

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कैंसर के केस वहीं ज्यादा, जहां पानी में अधिक आर्सेनिक:पटना समेत 18 जिले के 67 प्रखंडों के 1600 टोले आर्सेनिक पीड़ित, यहां पसर रहा कैंसर

पटनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
मनेर में गंगा किनारे बसे गांवों के लोग तीन दशक से बीमारियों से जूझ रहे हैं। - Dainik Bhaskar
मनेर में गंगा किनारे बसे गांवों के लोग तीन दशक से बीमारियों से जूझ रहे हैं।

बिहार में कैंसर के बढ़ने की गति तेज है। खासकर उन इलाकों में जहां पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। राज्य के 38 में से 18 जिले आर्सेनिक प्रदूषण की जद में हैं। अनुमान है कि राज्य की 1 करोड़ आबादी उस पेयजल का सेवन कर रही है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक आर्सेनिक है।

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के 18 जिले के 67 प्रखंडों के 1600 टोले आर्सेनिक प्रदूषण की जद में आ चुके हैं। राज्य में आर्सेनिक प्रदूषण का पहला मामला भोजपुर जिले के सिमरिया ओझापट्‌टी में सामने आया था। बिहार की 80% आबादी पेयजल के लिए ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। आर्सेनिक की अधिकता इसी जल में पाई जाती है।

शोधन के बाद पेयजल के लिए इस्तेमाल होने वाले सतही पानी में आर्सेनिक नहीं होता। बिहार के कैंसर मरीजों के खून में आर्सेनिक की अधिकता उन इलाकों में ज्यादा पाई गई जो गंगा के तटवर्ती जिले हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर आदि जिले जो गंगा के किनारे बसे हैं आर्सेनिक प्रदूषण के ज्यादा शिकार हैं।

आर्सेनिक की अधिक मात्रा 12 से 75 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पानी में होती है। महावीर कैंसर संस्थान के शोध से साबित है कि कैंसर मरीजों के खून में आर्सेनिक की मात्रा 0-10 माइक्रोग्राम से अधिक पाई गई। संस्थान में ही 15,000 कैंसर के केस सालाना रिपोर्ट होते हैं।

कैंसर दिवस- गंगा के तटवर्ती जिलों की हालत खराब

बक्सर जिले के ग्राउंड वाटर सैम्पल में 1929 माइक्रोग्राम प्रति ली. आर्सेनिक पाया गया। जिस घर के पानी में यह मात्रा मिली उसी घर के व्यक्ति के खून में 664.6 माइक्रोग्राम आर्सेनिक प्रति ली. मिला जो बिहार में किसी भी व्यक्ति के खून में पाए जाने वाले आर्सेनिक की अब तक की अधिकतम मात्रा है।

कोरोना महामारी में कैंसर मरीजों के इलाज में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा

कैंसर के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम होती है। कोराना महामारी के जद में आने की ऐसे मरीजों की ज्यादा संभावना रहती है। महामारी के दौरान मरीजों और उनका इलाज करने वालों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मरीजों की रेडियोथेरीपी अत्यंत ही कठिन था। लॉकडाउन में मरीजों और उनका ईलाज करने वाले चिकित्सकों की आवाजाही भी दुरूह था। लेकिन इस सब के बावजूद महावीर कैंसर संस्थान की सेवा निरंतर जारी रही फिर भी मरीजों की संख्या खासकर महिला मरीजों की तादाद में भारी कमी दर्ज की गई। जो मरीज इस दौरान आए उनका समुचित ईलाज किया गया। -डॉ एलबी सिंह, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, महावीर कैंसर संस्थान

  • दुनिया में 30 करोड़ लोग आर्सेनिक प्रदूषित पेयजल से विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।
  • देश में आर्सेनिक जनित बीमारियों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। वृद्धि वाले राज्यों में बिहार भी है।
  • आर्सेनिक प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां-त्वचा, किडनी, लीवर, गॉल ब्लाडर और लंग कैंसर।

दुनिया में आर्सेनिक के हॉट-स्पॉट: ताईवान, चिली, मेक्सिको, चीन, बंगलादेश, भारत और अर्जेन्टीना। पोलैण्ड, हंगरी, जापान, कनाडा और अमेरिका में भी छोटे इलाकों में आर्सेनिक प्रदूषित जल के सेवन का मामला प्रकाश में आया है।
मनेर में आर्सेनिक लील रहीं जिंदगियां, ग्रामीणों ने कहा- कैंसर से 500 मौतें

मनेर में गंगा किनारे बसे गांवों के लोग तीन दशक से बीमारियों से जूझ रहे हैं। गंगा के किनारे रहने के कारण दियारा की छह पंचायत की करीब 70 हजार की आबादी आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण प्रभावित हैं। ग्रामीणों की मानें तो पिछले पांच साल में कित्ता चौहत्तर पूर्वी, कित्ता चौहत्तर मध्य एवं पश्चिमी के साथ ही सूअरमरवा, रामपुर तौफिर एवं मगरपाल पंचायत के करीब 5 सौ लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है। अभी भी सौ से अधिक लोग आक्रांत हैं। किडनी फेलियोर से भी दर्जनों मौते हुई हैं। कई डायलिसिस पर है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser