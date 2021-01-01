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पटना में सुरक्षित प्रसव का धोखा:सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं हैं एनेस्थीसिया के डॉक्टर, ऑपरेशन से प्रसव के लिए किए जाते हैं रेफर

पटना21 मिनट पहले
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  • पटना में केवल 2 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहा ऑपरेशन से प्रसव
  • संसाधन के अभाव में मेडिकल कॉलेज जाने की मजबूरी

पटना में सुरक्षित प्रसव का बड़ा धोखा है। दावा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित प्रसव का है, लेकिन पटना में सिजेरियन डिलीवरी के मरीजों को रेफर किया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल की तो पता चला कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं होने से प्रसूता महिलाएं रेफर कर दी जाती हैं। पटना में हर माह लगभग 5000 प्रसव होते हैं, लेकिन इसमें स्वास्थ्य केंद्रों पर सिजेरियन की संख्या काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पटना के 23 ब्लॉक में 22 में प्रसव होता है। यह ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं। इसके अलावा 4 अनुमंडल अस्पताल और 1 जिला अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल और मोकामा रेफरल अस्पताल में प्रसव होता है। यहां माह में 5340 प्रसव पिछले माह हुआ है। इसमें नॉर्मल प्रसव अधिक है, सिजेरियन का प्रतिशत नहीं के बराबर है।

एनेस्थीसिया के डॉक्टर हो गए प्रभारी, कैसे करें काम

पटना में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात एनेस्थीसिया के डॉक्टर या तो इंचार्ज हो गए हैं या फिर रिटायर होने के करीब है। ऐसे में वह एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। पटना में केवल दो सेंटर ऐसे हैं, जहां एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और ऑपरेशन से प्रसव होता है। सिविल सर्जन डॉ विभा कुमारी सिंह का कहना है कि ऑपरेशन से प्रसव के लिए जो संसाधन चाहिए, वह नहीं हो पाता है। इस कारण से प्रसव के दौरान ऑपरेशन की स्थिति में महिलाओं को रेफर कर दिया जाता है।

फुलवारी के डॉक्टर को दानापुर कर दिया गया प्रतियुक्त

फुलवारी स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन से डिलीवरी होती थी, लेकिन यहां तैनात एनेस्थीसिया के डॉक्टर को दानापुर अस्पताल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इसके बाद यहां से ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सिविल सर्जन का कहना है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से ही समस्या हुई है। सिविल सर्जन का कहना है कि दो नए एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जिससे ऑपरेशन बाढ और दानापुर में हो रहा है। पुराने जो हैं या तो वह प्रभारी हैं, जिन्हें ऑपरेशन का वक्त नहीं है या कुछ अब रिटायरमेट के करीब हैं, जो एनेस्थीसिया दे नहीं सकते हैं।

DM सख्त सिविल सर्जन से मांगी है रिपोर्ट

पटना के स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा नहीं होने पर DM भी नाराज हैं। उन्होंने सिविल सर्जन से एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट तलब की है। DM डॉ चंद्रशेखर सिंह हाल ही में मसौढ़ी के अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किए। वहां से ऑपरेशन से प्रसव नहीं होने का बड़ा मामला सामने आया। इस पर DM ने सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि वह सूची उपलब्ध कराए, जिससे प्रसव के लिए भी ऑपरेशन की व्यवस्था की जा सके।

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