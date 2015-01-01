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दुस्साहस:भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, कई राउंड फायरिंग के बाद फरार हो गए

भोजपुर13 मिनट पहले
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भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने 19 वर्षीय धनंजय की गोली मारकर हत्या कर दी।
  • घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है
  • दिनदहाड़े हुई वारदात में युवक की तत्काल मौत हो गई

भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तारानगर थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने 19 वर्षीय धनंजय पर दनादन गोलियां दागने के बाद भी कई राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और स्थानीय लोग कई राउंड फायरिंग से डर गए हैं।

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