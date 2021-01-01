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क्या हुआ तेरा दावा:भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने कहा था होगी राजद में टूट, विधायक की जगह तोड़ लाए मुखिया जी को

पटना14 मिनट पहले
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बिहार भाजपा के प्रभारी भपेंद्र यादव। - Dainik Bhaskar
बिहार भाजपा के प्रभारी भपेंद्र यादव।

क्या हुआ तेरा दावा, बिहार की राजनीतिक पार्टियां राजद और भाजपा में इन दिनों इसी बात की चर्चा है। यह चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच है और इसका कारण यह है कि खरमास से पहले इन दोनों की पार्टियों के दिग्गजों ने ये दावा किया था कि वे एक-दूसरे के गठबंधन में बड़ी तोडफोड़ करेंगे। यानी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक-दूसरे के विधायकों को तोड़ने का दावा किया था। लेकिन यह दावा अब हवा होता दिख रहा है। राजद के श्याम रजक ने जदयू में टूट का दावा किया था, जदयू तो नहीं टूटी, लेकिन श्याम रजक को उनके इस बयान से अपनी पार्टी में प्रमोशन जरूर मिल गया। दूसरी तरफ भाजपा में उनके दावे का जवाब देनेवाले भूपेन्द्र यादव की पार्टी में आज दर्जनभर से ज्यादा नेता शामिल हो गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर राजद के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद यहां तक कि मुखिया भी हैं। अब भाजपा कार्यकर्ता दबी जुबान में ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वही लोग हैं, जिन्हें पार्टी में लाकर राजद को तोड़ने का दावा बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने किया था।

भाजपा में आज 21 नेता हुए शामिल
27 जनवरी को बिहार भाजपा की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रभारी भूपेन्द्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। इन नेताओं की मौजूदगी में राजद, कांग्रेस से आए करीब 21 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होनेवाले नेताओं में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और राजद से निकाले गए सीताराम यादव और उसी जिले की पूर्व विधायक नगीना देवी पार्टी में शामिल हो गईं। इसके साथ ही डॉ दिलीप यादव पूर्व विधान पार्षद, अशोक कुमार पासवान, अनिता यादव, मीरा देवी उप महापौर पटना, भारत रत्न यादव, मनोज कुमार सिंह, संतोष मेहता पूर्व प्रत्याशी पटना साहिब, रालोसपा के प्रभु कुशवाहा, गायघाट के मुखिया उमेश यादव, जिला पार्षद ममता देवी, अंकिता देवी ने भी भाजपा की सदस्यता ली।

क्या किया था भूपेन्द्र यादव ने दावा
बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने 10 जनवरी को भाजपा की पटना जिला कार्य समिति की बैठक में कहा था कि राजद वाले आजकल बहुत सारी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं स्‍पष्‍ट तौर पर बता दूं कि राजद में बड़ी संख्‍या में ऐसे लोग हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए । अभी खरमास चल रहा है इसलिए चुप हूं। अब खरमास खत्‍म होने तक इंतजार कीजिए। इसके बाद तेजस्‍वी अपनी पार्टी बचा लें, बिहार में बाकी चीजें हम ठीक कर लेंगे।

हवा-हवाई दावों से परे क्या है सच्चाई
दावों से परे NDA गठबंधन का सच यह है कि भाजपा जहां राजद के वोटर को तोड़ने में लगी है, वहीं जदयू सदन में अपना संख्याबल बढ़ाने में लगा है। चुनावी नतीजों में कमजोर पड़े जदयू की तरफ से जहां दूसरी पार्टियों के विधायकों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, वहीं सहयोगी भाजपा भूतपूर्व माननीयों को दल में शामिल करा राजद के वोटबैंक में सेंधमारी में कर रही है। JDU ने BSP के साथ ही LJP को भी बिहार में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस तरह से जदयू के पास अब 45 का आंकड़ा आ गया है। अब माना जा रहा है कि जदयू नेतृत्व की नजर कांग्रेस विधायकों पर भी है। अब देखना है कि सहयोगी दलों की तरफ से शुरू हुए भर्ती अभियान में आने वाले दिनों में कौन-कौन नेता शामिल होते हैं।

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