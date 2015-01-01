पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हत्या:छपरा में दुकान बंद कर घर जा रहे थे व्यवसायी, अपराधियों ने बाइक लूटी और चाकू गोदकर हत्या कर दी

छपरा7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छपरा में अपराधियों ने आलू व्यवसायी की चाकू गोदकर हत्या कर दी।
  • घटना कोपा थाना क्षेत्र की, जहां शुक्रवार को शव बरामद हुआ
  • परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

छपरा के रामनगर चौखड़ा गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना कोपा थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार देर रात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह शव को बरामद किया गया है। मृतक की पहचान चौखड़ा गांव के संजय कुमार साह के रूप में की गई है। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अभी तक प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई है। गुरुवार को जब वह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे तभी अपराधियों ने निशाना बनाया। पहले बाइक लूटी, उसके बाद चाकू गोद-गोदकर व्यवसायी की हत्या कर दी। सुबह शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जिले में बढ़ते अपराध और पुलिस की निष्क्रियता के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बताया कि जिले में व्यवसायियों से लूट-पाट और हत्या की घटनाएं लगातार हो रहीं हैं, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 1.40 लाख केस, फ्रांस में लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ेगा - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें