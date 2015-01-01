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सुबह का अर्घ्य LIVE:उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं छठ व्रती, रात भर जाग कर करते रहे सूर्यदेव और छठी मइया की उपासना

पटना17 मिनट पहले
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फतुहा के कटैया घाट पर सूर्योदय का इंतजार करते लोग।
  • बिहार में छठ व्रती नदियों और तालाबों के किनारे तथा छतों पर उगते सूर्य को दे रहे हैं अर्घ्य
  • सुबह कोहरा छाने की वजह से पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में व्रतियों को थोड़ी परेशानी हुई

बिहार का चार दिवसीय महापर्व छठ आज अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर गया है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में छठ व्रती नदी और तालाबों के किनारे आकर उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। इसके लिए सुबह के अंधेरे में ही लोगों ने घाटों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। बहुतों ने तो अपनी रात घाट किनारे ही बिताई। पटना के घाट किनारों पर ऐसे लोगों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से गंगा नदी में छठ करने आए हैं और रात भर जागकर सूर्य उगने का इंतजार करते रहे।

सूर्योदय के लिए करना पड़ इंतजार

शनिवार की सुबह कोहरा छाने की वजह से पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में छठ व्रतियों को सूर्योदय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। पंचांगों के अनुसार सूर्योदय का समय तो सुबह 6 बजकर 11 मिनट का है, लेकिन मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाने की भी बात कही है, जिस वजह से व्रतियों का इंतजार थोड़ा बढ़ गया।

भागलपुर के पिपली धाम में गंगा के किनारे सुबह का अर्घ्य देते लोग।
भागलपुर के पिपली धाम में गंगा के किनारे सुबह का अर्घ्य देते लोग।

घाटों पर फिर सजे सूप-दउरा और फल

शुक्रवार की शाम का अर्घ्य देने के बाद अधिकांश व्रती अपना-अपना सूप और दउरा लेकर वापस चले गए थे। अब सुबह ही एक बार फिर घाट किनारे पहुंचकर सबने पानी के समीप उन्हें सजा दिया। हर सूप के बगल में दीये भी जलाये गए। उसके बाद व्रती सूर्य भगवान के उगने का इंतजार करने लगे कि कब वे उदीयमान हों और वे अर्घ्य दें।

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प्रशासन के एक भी गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ घाटों पर आने-जाने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन शुक्रवार को सांध्य अर्घ्य की ही तरह सुबह भी किसी गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिखा। लोग मास्क पहने तो नजर आ रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा। बच्चे-बुजुर्ग भी घाटों पर आए, साथ में आतिशबाजी भी खूब हो रही है। छठ घाटों पर की गई आतिशबाजी कभी भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं, यह घाटों पर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ाती है, जिससे उनलोगों को दिक्कत हो सकती है, जिन्हें सांस-फेफड़ों संबंधी बीमारी है।

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