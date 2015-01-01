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कोरोना को मात:जदयू सांसद ललन सिंह कोरोना को हरा एम्स से डिस्चार्ज हुए, सीपी ठाकुर की हालत स्थिर; बिहार में एक्टिव केस अब 5415

पटना38 मिनट पहले
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ललन सिंह की फाइल फोटो।
  • ललन सिंह बीते 15 नवंबर को एम्स में भर्ती हुए थे

जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। वे पटना एम्स में भर्ती थे, जहां से आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ललन सिंह के फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या भी थी, जिसका इलाज किया गया है। उन्हें बीते 15 नवंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। हफ्ते भर में उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

डॉ. सीपी ठाकुर की हालत स्थिर

पटना एम्स में ही भर्ती भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय डॉ. सीपी ठाकुर की हालत स्थिर बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनका सीटी स्कैन कराया गया है और फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। डॉ. सीपी ठाकुर गुरुवार 19 नवंबर को एम्स में भर्ती हुए थे। उन्होंने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी।

पटना एम्स में कुल 153 कोरोना संक्रमित

पटना एम्स में आज शाम तक की ताजा स्थिति के अनुसार कोरोना संक्रमित कुल 153 मरीज भर्ती हैं। इनमें 47 मरीज आईसीयू में हैं, जिसमें से 14 को वेंटिलेटर के सहारे रखा गया है।

बिहार में 278 नए मामले सामने आये

बिहार सरकार द्वारा आज शनिवार की शाम जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 278 नए मामले सामने आये हैं, जबकि इस दौरान 462 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5415 हो गई है, जबकि राजधानी पटना में यह संख्या 1729 है। बिहार का कुल रिकवरी रेट अब 97.12 प्रतिशत हो गया है।

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