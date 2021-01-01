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बिहार से किए वादे पूरे हों:केन्द्रीय वित्त मंत्री से बिहार की है मांग, एजुकेशनल हब और इंडस्ट्रीयल पार्क हमारा हक

पटनाएक घंटा पहले
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  • बिहार में बनें एजुकेशनल पार्क, 19 लाख रोजगार के लिए बनें सिंगल कोरीडोर
  • बिहार में हर साल बाढ़ का इंडो-नेपाल बातचीत से निकले समाधान
  • हस्तकरघा उद्योग को किया जाए व्यवस्थित, पिछडे राज्यों के छोटे उद्यमियों को मिले विशेष मदद

आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश करेंगी। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बन चुकी है। हालांकि चुनावी साल होने के बावजूद पिछले बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं था। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार के बजट में बिहार को खास सौगात दी जा सकती है।

शिक्षा क्षेत्र को क्या है उम्मीदें
बिहार के शिक्षा क्षेत्र को बजट से बहुत कुछ मिलने की आस है। बिहार में कम से कम एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षाविद् और विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं। देश के सात सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक पटना विश्वविद्यालय को अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया है। अर्थशास्त्री प्रो. नवल किशोर चौधरी कहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ना मिले ना सही, विशेष आर्थिक मदद तो मिले जिससे,हम विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूत कर सकें। पूर्वी बिहार में और शिक्षण संस्थान बनाने की जरूरत है। पटना में AIIMS है, दरभंगा में बन रहा है, लेकिन एक और AIIMS बिहार को मिलना चाहिए। बिहार में एजुकेशन हब या पार्क नहीं है। यही कारण है कि यहां के छात्र शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाने पर मजबूर हैं।

रोजगार के क्षेत्र में 19 लाख रोजगार का वादा

रोजगार बिहार के लिए सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। शिक्षाविद् और बिहार भाजपा के नेता संजय पासवान कहते हैं, 19 लाख रोजगार 19 सालों में मिले ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। केंद्र को बिहार के लिए अलग से स्पेशल परपस वेहिकल यानि SPV बनाकर, मिशन बनाकर रोजगार सृजन पर काम करना चाहिए। इसके लिए 50-50 प्रतिशत भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार साथ आए। आम बजट स्टेटवाइज बनता है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है इसलिए केंद्र की तरफ से राज्य को एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए आर्थिक मदद देनी चाहिए।

बिहार में हर साल बाढ़ बने इंडो-नेपाल मुद्दा

बाढ़ से हर साल बेहाल होते बिहार को केंद्र राहत दिला सकता है। जानकार यह मानते हैं कि बिहार में बाढ़ नेपाल के छोड़े हुए पानी से आता है इसलिए केंद्र सरकार इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलझा सकती है। डैम बनाकर भी इस समस्या पर काम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अपने हाथ में ले। यही नहीं, नेपाल बॉर्डर से लगी बिहार सीमा की सुरक्षा को भी केंद्र को अपने जिम्मे लेना चाहिए। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें बिहार नहीं सुलझा सकता, क्योंकि ये मुद्दे अंतरराष्ट्रीय हैं।

राज्य के हस्तकला उद्योग को व्यवस्थित करने की जरूरत

बिहार में गुम हो चुके हुए हस्तकला उद्योग को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बजट में बिहार के हस्तकला उद्योग के जीर्णोद्धार के लिए प्रारंभिक मदद का प्रावधान करना चाहिए। बिहार में हुनर की कोई कमी नहीं है। पटना के परेव का बर्तन उद्योग, औरंगाबाद के ओबरा का कालीन उद्योग, नवादा के कादिरगंज का सिल्क-तसर कपड़ा उद्योग और पटना के पालीगंज के सिगोरी का कॉटन कपड़ा उद्योग बजट से अपने जीर्णोद्धार के लिए मदद का इंतजार कर रहा है।

हमें इको पार्क नहीं, इंडस्ट्रीयल पार्क चाहिए : बिहार उद्यमी संघ

यूपी में केंद्र सरकार की तरफ से लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। बिहार को भी ऐसा पार्क चाहिए। पिछले बजट में जिस मदद की घोषणा हुई वही आजतक पूरी नहीं हो पाई है, जैसे खगड़िया और गया में फूड पार्क नहीं बन पाया। इसी तरह बिहारशरीफ में फुटवेयर क्लस्टर और पटना सिटी में लेदर पार्क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन दोनों अभी तक नहीं बन सके हैं। बिहार की दवा कंपनियां आज देश की बड़ी फार्मा कंपनियां बन चुकी है लेकिन ये सब बिहार से नहीं, हिमाचल प्रदेश से चल रही हैं। बिहार को एक फार्मा पार्क मिलना चाहिए था, इसी तरह जूट पार्क भी मिलना चाहिए था। लेकिन सच तो यह है कि यहां केवल इको पार्क है। बिहार उद्यमी संघ की मांग है कि ​​स्टार्टअप डेवेलपमेंट प्रोग्राम में महिला एवं मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी सक्षम उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले। संघ ने रोजगार सृजन करनेवाले उद्यमियों को टैक्स में विशेष छूट और अलग से कैपिटल इंटेंसिव देने की मांग की है। राज्य में स्थापित उद्यमियों तथा स्टार्टअप के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाने की भी मांग बिहार उद्यमी संघ ने की है। टैक्स फ्री जोन बनाने का भी आग्रह उन्होंने किया है। उनकी यह भी मांग है कि पिछड़े राज्यों के छोटे उद्यमियों को विशेष पैकेज मिले। हाल यह है कि कोविड के दौरान भी बिहार के उद्यमी पैकेज का लाभ नहीं ले सके, क्योंकि बिहार उस पैरामीटर में कहीं था ही नहीं जो केंद्र ने बनाए थे।

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