दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 01:25 PM IST

पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद सुशील मोदी ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी सार्वजनिक की। सुशील मोदी के करीबी स्टाफ की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।

My report for COVID is negative.