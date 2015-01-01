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  • Bihar Election 2020; Darbhanga Hayaghat Assembly Independent Candidate Ravindra Nath Singh Shot Dead By Criminals

दरभंगा:हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ को अपराधियों ने मारी गोली, घायल अवस्था में खुद से कार चलाकर पहुंचे घर

दरभंगा36 मिनट पहले
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डीएमसीएच में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह का चल रहा है इलाज।
  • घर लौटने के दौरान अपराधियों ने निर्दलीय प्रत्याशी पर चलाई गोली
  • दरभंगा के हायाघाट विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को है चुनाव

दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र नाथ सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। गुरुवार की रात घर लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने रविंद्र नाथ पर कई राउंड फायरिंग की। निर्दलीय प्रत्याशी को गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हायाघाट विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान है।

डीएमसीएच में भर्ती

बहेड़ी थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के रहनेवाले रविंद्र नाथ सिंह को तीन अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । उन्हें दो गोली लगी। एक गोली बायीं जांघ व दूसरी गोली बायें बांह में लगी है। जख्मी अवस्था में वे कार ड्राइवर करते हुए घर पहुंचे । आनन-फानन में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती किया ।

क्या बोले एसएसपी

एसएसपी बाबू राम ने बताया कि इस मामले में अभी तक घायल का बयान नहीं हो सका है। बयान के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि, शुक्रवार की सुबह से ही डीएमसीएच में पुलिस बयान लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन, अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

7 नवंबर को मतदान

दरभंगा के हायाघाट विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान होना है। लालू प्रसाद के खास भोला यादव राजद से प्रत्याशी हैं। वहीं, भाजपा से रामचंद्र साह चुनाव लड़ रहे हैं। रवींद्र नाथ सिंह ने यहां के चुनावी दंगल को दिलचस्प बना दिया है।

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