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  • Bihar Gopalganj Businessman Shot And Killed By Criminals At Sabaya Airport Chowk

हत्या:गोपालगंज के सब्या हवाई अड्डा चौक पर चाय पी रहे मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधी फरार

गोपालगंज37 मिनट पहले
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गोपालगंज में एक मछली व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
  • 65 साल के मछली व्यवसायी की हत्या का मामला
  • पुलिस कर रही अपराधियों की तलाश

गोपालगंज के सब्या हवाई अड्डा चौक पर चाय पी रहे एक मछली व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हथुआ थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार तीन अपराधियों ने जयप्रकाश सिंह पर दनादन तीन गोलियां दागीं और फरार हो गए।

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हथुआ थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या की वजह और अपराधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल कोई ठोस सूचना नहीं मिल पाई है।

चाय पीने गए थे जयप्रकाश, तीन गोलियां दागकर अपराधी हो गए फरार
रुपनचक के रहनेवाले जयप्रकाश सिंह शुक्रवार को करीब दस बजे चाय पीने के लिए सब्या हवाई अड्‌डा चौक पर गये थे। वह वहां चाय पी ही रहे थे कि अचानक से एक बाइक पर सवार तीन अपराधी रुके और उनपर दनादन तीन गोलियां दाग दी। गोली चलने से मौके पर भगदड़ मच गई तो वहीं, दूसरी ओर जयप्रकाश सिंह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते ही उनकी मौत हो गई।
गोपालगंज में उनके कई तालाब है और वह मछली के व्यवसाय से कई सालों से जुड़े हुए हैं। 65 साल के जयप्रकाश सिंह के दो बेटे हैं। दोनों मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं।

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