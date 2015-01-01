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  • Bihar Gopalganj Nh 28 Road Accident; Driver Killed, Two Injured After Car Tyre Bursts

हादसा:गोपालगंज में  NH-28 पर चलती कार का चक्का हुआ ब्लास्ट, मौके पर चालक की मौत, दो लोग घायल

गोपालगंज20 मिनट पहले
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गोपालगंज में NH-28 पर कार दुर्घटना में चालक की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • बरौली के सोनबरसा गांव के पास हुई घटना
  • नागालैंड से राजस्थान जा रही थी कार

गोपालगंज के सोनबरसा गांव के पास NH-28 पर एक चलती कार का चक्का अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मौके पर चालक की मौत हो गई। गाड़ी पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

कार नागालैंड से राजस्थान जा रही थी, जहां बरौली में ये हादसा हो गया। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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