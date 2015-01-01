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पटना:राइफल साफ करने के दौरान पटना की पुलिस लाइन में चल गई गोली, घायल हो गया कटिहार से आया होमगार्ड का जवान

पटना40 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
  • गंभीर हालत में घायल होमगार्ड जवान का पीएमसीएच में चल रहा है इलाज
  • कटिहार में है जवान की पोस्टिंग, चुनाव के वक्त ही पटना पुलिस लाइन में कर दी गई प्रतिनियुक्ति

पटना में होमगार्ड के एक जवान को गोली लग गई है। उसकी हालात काफी गंभीर है। वो सही से बोल नहीं पा रहा है। बड़ी बात ये है कि होमगार्ड के इस जवान को गोली किसी अपराधी ने नहीं मारी, बल्कि उसे पुलिस की ही गोली लगी है।

घटना लोदीपुर में स्थित पटना पुलिस लाइन की है, जहां शुक्रवार के देर शाम पुलिस लाइन में एक सिपाही अपनी राइफल साफ कर रहा था, जिसमें गोली लोड थी। सफाई के दौरान ही राइफल का ट्रिगर दब गया और उससे गोली चल गई। जो सीधे सामने में बैठे होमगार्ड जवान के पैर में जा लगी। इसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के तत्काल पीएमसीएच ले जाया गया। यह मामला शनिवार को सामने आया। घायल जवान की हालत सही नहीं है। अब बोलने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से अब तक उसका फर्द बयान दर्ज नहीं किया जा सका है।

घायल होमगार्ड जवान का नाम अघानू ऋषिदेव है। कटिहार जिला में इसकी पोस्टिंग है। लेकिन चुनाव के वक्त ही इसकी प्रतिनियुक्ति पटना पुलिस लाइन में कर दी गई थी। बुद्धा कॉलोनी थानेदार के अनुसार इस मामले की जांच चल रही है। बयान दर्ज होने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस राइफल से गोली चली थी, उसे जब्त कर लिया गया है।

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