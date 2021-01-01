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  • Bihar Inter Board Examination; Students Reached Examination Centre; Inter Exam 2021 News Update

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बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा LIVE:जेडी विमेंस कॉलेज में सुबह 8: 40 से ही शुरू हुई बच्चों की इंट्री, घड़ी खुलवाई गई, बैग गेट पर रखवाया

पटना27 मिनट पहले
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एग्जाम सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़। - Dainik Bhaskar
एग्जाम सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़।

कोरोना काल में बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 सोमवार से शुरू हो गई। पटना के कई सेंटर पर परीक्षार्थी सुबह से ही पहुंचने लगे। राजधानी के JD विमेंस कॉलेज में सुबह 8: 40 से ही बच्चों की इंट्री शुरू हो गई। इससे पहले हाथ की घड़ी भी खुलवाई गई। बैग को बाहर ही रखवाया गया। इस बार प्रदेश के 38 जिलों में 1473 सेंटर पर 13,50,233 स्टूडेंट्स इंटर एग्जाम दे रहे हैं। इसमें 6,46,540 छात्राओं के साथ 7,03,693 छात्र शामिल हैं।

दो घंटे पहले ही पहुंचे परीक्षार्थी

राजधानी के मॉडल परीक्षा केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं की गई है। बच्चियों को लाइन में लगाकर इंट्री दी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सेंटर के अंदर इंट्री दी जा रही है। कई सेंटर पर तो एग्जाम शुरू होने से दो घंटे पहले ही परीक्षार्थी पहुंच गए। परीक्षार्थियों के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक भी नजर आए।

चप्पल पहन कर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे परीक्षार्थी।
चप्पल पहन कर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे परीक्षार्थी।

चप्पल पहनकर पहुंचे बच्चे
कड़ाके की ठंड में भी कई बच्चे चप्पल पहनकर ही एग्जाम देने पहुंचे। अंतिम समय में जूता-मोजा के नियम में परिवर्तन के कारण बच्चों को यह जानकारी नहीं मिल सकी। बोर्ड ने पहले तय किया था कि बिना जूता-मोजा के ही परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। इसके बाद नियम में बदलाव किया गया है। सभी बच्चों तक यह जानकारी नहीं पहुंच सकी। इस वजह से राजधानी के कुछ सेंटर पर 40 प्रतिशत बच्चे चप्पल पहन कर आए।

ताक पर कोरोना गाइडलाइन
इंटर बोर्ड एग्जाम को लेकर कोरोना गाइडलाइन पालन करने का साफ निर्देश दिया गया है। लेकिन, कई सेंटर पर इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। केबी सहाय उच्च विद्यालय शेखपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया गया। टेंपरेचर मशीन और सैनिटाइजर बेंच पर पड़े रह गएं। परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हुई है। उन्हें सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया। सेंटर के गेट पर लाइन में लगे परीक्षार्थियों का मास्क हटाकर उनका चेहरा देखा गया।

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