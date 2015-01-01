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  • Siwan Murder Update | Bihar Man, Suraj Kumar Killed By Criminals In Siwan Nawalpur Village

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अपराध:सीवान में 14 साल के लड़के को गला रेत कर मार डाला, गांव के बधार में मिली लाश

सीवान23 मिनट पहले
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सीवान में 14 साल के लड़के की लाश मिलने के बाद जमा लोगों की भीड़।
  • हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं
  • प्रेम-प्रसंग और आपसी विवाद का कारण चर्चा में

सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव के गौरी शंकर राम के पुत्र सूरज कुमार की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसका शव बधार में फेंक दिया। शनिवार की सुबह गांव के लोगों ने खेत में शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी। जानकारी के मुताबिक सूरज कुमार शुक्रवार की रात से लापता था। परिजनों ने बहुत खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

गले पर चाकू के गहरे निशान
शनिवार की सुबह गांव के कुछ लोग जब बधार की ओर निकले तो वहां सूरज का शव पड़ा मिला। सूरज के गले पर चाकू के गहरे निशान थे। सूरज के मारे जाने की खबर मिलते ही गांव के लोग सन्न रह गये। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हत्या की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं
सूरज के मारे जाने को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं हो रहीं हैं। कुछ लोग प्रेम-प्रसंग तो कुछ लोग गांव के ही लड़कों के साथ बीते दिनों हुई लड़ाई को हत्या की वजह मान रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हत्या की वजह और हत्या में शामिल लोगों की तलाश जारी है।

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