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  • Bihar Nalanda Road Accident Today News; Girl Killed On Spot As Bike Dumper Collision In Chandi Area

सड़क हादसा:नालंदा में बाइक को डम्पर ने मारी टक्कर, नाबालिग की मौके पर मौत

नालंदा29 मिनट पहले
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नालंदा में सड़क हादसे में नाबालिग की मौत के बाद उसके चचेरे भाई का रो-रोकर बुरा हाल है।
  • चचेरे भाई के साथ नर्सरी जा रहा था नाबालिग
  • भाई का रो-रोकर बुरा हाल

नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में बाइक-डम्पर की टक्कर में एक नाबालिग की मौत हो गई है। 11 वर्षीय नाबालिग अपने चचेरे भाई के साथ पौधा लाने के लिए नर्सरी जा रहा था। भाई का रो-रोकर बुरा हाल है।

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