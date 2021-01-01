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ब्रॉडसन के 2 कर्मियों को मारी गोली:भोजपुर में बालू से ओवरलोडेड बिना चालान वाला ट्रक रोक दिया तो पास कराने आए लोगों ने मार दी गोली

भोजपुरएक घंटा पहले
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सदर अस्पताल में इलाजरत कंपनी के कर्मी। - Dainik Bhaskar
सदर अस्पताल में इलाजरत कंपनी के कर्मी।

भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के बबुरा चेक पोस्ट पर हथियारबंद बदमाशों ने ब्रॉडसन कंपनी के दो स्टॉफ को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों जख्मी हो गए। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। जख्मी एक स्टाफ धोबहा ओपी क्षेत्र के अगरसंडा बेहरा गांव निवासी गुलाम मजीद का 21 वर्षीय पुत्र गुलाम सफदर है, जबकि दूसरा गड़हनी थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी मो. सुलेमान का 38 वर्षीय पुत्र नेसार अंसारी है।

जख्मी नेसार अंसारी ने बताया कि वह दोनों बबुरा चेक पोस्ट पर बालू चालान चेक करने का काम करते हैं। हर रोज की तरह आज रात भी बबुरा चेक पोस्ट पर बालू लोडेड ट्रक का चालान चेक कर रहे थे। इसी बीच बालू से ओवरलोडेड ट्रक बिना चालान का जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद 10 की संख्या में हथियारबंद लोग वहां आ धमके और ट्रक को पास कराने लगे। इसी बात पर नोंकझोंक हुई जिस दौरान हथियारबंद लोगों ने दोनों को गोली मार दी।

गुलाम सफदर को दाहिने पैर में जांघ पर गोली लगी है जबकि नेसार अंसारी को बाएं पैर में घुटने से नीचे गोली लगी है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन कर रहे हैं।

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