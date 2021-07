Hindi News

मंत्री मुकेश सहनी का 'दिल मांगे मोर': VIP के सर्वेसर्वा को UP में भी चाहिए हिस्सेदारी, बिहार में भी अबतक अनसुनी मांगों पर मोलभाव की तैयारी

बिहार सरकार के एक और मंत्री नाराज हो गए हैं, जो सहनी ही हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बाद अब पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी बिहार से लेकर UP तक चर्चा में बनी हुई है। वैसे, मदन सहनी और मुकेश सहनी की नाराजगी की वजहों में बड़ा अंतर है। हालांकि, दोनों ही सरकार में अपनी बात नहीं सुने जाने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मदन सहनी की नाराजगी वाले प्रकरण का तो पटापेक्ष हो गया है लेकिन मुकेश सहनी की ये नाराजगी लंबे समय तक दिखती रहेगी। क्यों? हम आपको बताते हैं...

BJP पर दबाब डाल रहे मुकेश सहनी

बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी फूलन देवी के बहाने UP की राजनीति में इंट्री कर रहे थे। UP की योगी सरकार ने उन्हें वाराणसी एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। अब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में सियासी हलचल पैदा कर, UP मे घुसे बिना ही UP की राजनीति पर असर दिखाने की कोशिश में लग गए हैं । UP की कई राजनीतिक पार्टियां इसमें उनका साथ भी दे रही है। असल में मुकेश सहनी की पार्टी 2022 में होनेवाले UP चुनाव में बिहार की तरह ही UP में भी कुछ सीटें लेना चाहती है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) बिहार में BJP से 11 विधानसभा और 1 विधानपरिषद् की सीट लेने में कामयाब रही थी । इसमें 4 विधानसभा सीटों पर VIP को जीत भी मिली थी ।

UP में एंट्री रोके जाने का मतलब, BJP हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं

मुकेश सहनी असल में फूलन देवी की मूर्ति स्थापना कर, वाराणसी में अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। ये शक्ति प्रदर्शन UP विधानसभा चुनाव में BJP से हिस्सेदारी मांगने की शुरुआत थी। सहनी की पहली ही चाल को UP के CM योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक कर दिया है। ये हो सकता था कि UP में सहनी समाज की आबादी को देखते हुए BJP मुकेश सहनी को हिस्सेदारी देने पर विचार करती, लेकिन वाराणसी में जो कुछ हुआ उससे साफ है योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहींं।

मुकेश सहनी के लिए सिर्फ UP नहीं बिहार में भी मुद्दा

ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी, BJP से नाराजगी दिखाने का ये जोखिम केवल UP में हिस्सेदारी पाने के लिए कर रहे हैं। असल में मुकेश सहनी के लिए समस्या बिहार में भी है। विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक जीत कर आये थे, लेकिन वह खुद हार गए थे। BJP की तरफ से मिली MLCकी एक सीट के जरिए अभी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। मुकेश सहनी इस सीट पर जुलाई 2022 तक ही MLC रह सकते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों राज्यपाल कोटे से मनोनयन होनेवाले MLC की 12 सीटों में से 1 पर मुकेश सहनी ने दावेदारी ठोंकी थी। ये सीटें 6 साल कार्यकाल वाली थी। इस मनोनयन के बाद से ही सहनी और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया था। असल में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से भी 1 सीट मांगी जा रही थी। अब दोनों ही दल इस मुद्दें पर एक साथ खड़ी होकर JDU और BJP पर दबाब बना रही हैं, जिससे उन्हें और अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके।