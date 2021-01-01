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बजट में नीतीश को 7 बातें पसंद:बिहार के 2 प्रोजेक्ट को केंद्र ने बढ़ाया, यही सबसे अच्छा है; तेजस्वी बोले - दिया कैसे जाता है, लालूजी से सीख लेते

पटना34 मिनट पहले
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आम बजट 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सात बातें पसंद आई हैं। CM नीतीश ने कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है। माना जाता है कि CM नीतीश का पसंदीदा नंबर 'सात' (7) है, तो उन्होंने बजट में भी सात ही ऐसी बातें निकाली हैं, जो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बजट पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां चुनाव है, वहां का नाम चीख-चीख कर लिया गया। इधर आम नागरिक और देश की जनता निराशा है।

पहले जानिए नीतीश को पसंद आई सात बातें

  • नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जल-जीवन-हरियाली योजना को जोड़ते हुए केंद्र सरकार सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। वायु प्रदूषण रोकने के लिये राशि दी जायेगी। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर (Pre-Paid Smart Meter) लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। केंद्र सरकार भी इस काम को आगे बढ़ा रही है।
  • केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को LPG सिलेंडर देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नए शहरों को जोड़ने के निर्णय को भी सराहा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34।8 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30।42 लाख करोड़ रूपये से अधिक है।
  • 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी, जो बिहार जैसे राज्यों के लिए बेहतर है।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 137% अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ (National Institute of World Health) की स्थापना की जाएगी।
  • देश में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किये जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution) की स्थापना की जाएगी और इसके लिये अलग से कानून लाया जाएगा।
  • आधारभूत संरचना के विकास के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में 5 लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य है, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। 75 साल से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने से मुक्त किया गया है। यह अच्छा है।

बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने क्या-क्या कहा :

तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। लालूजी के समय बिहार को तीन-चार रेल कारखाने मिले। अब कहां कुछ मिलता है। देना होता तो उनसे (लालू से) सीखते। तेजस्वी ने यह भी कहा :

  • बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, विकास के लिए कोई पैकेज भी नहीं मिला I बिहार से 39 सांसद केवल ताली पीटने दिल्ली गए हैं।
  • बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मगर कुछ नहीं मिला। केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया।
  • बिहार को अलग से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। अलग की बात तो छोड़ो, अब देश को बेचने का बजट और सेल लगाया गया है।
  • पहले लोगों में बजट को लेकर उत्साह होता था, आगे 5 साल क्या काम होगा, लेकिन यह बजट बिल्कुल निराशाजनक है। देश के छात्र-युवा-बेरोजगार सभी निराश हैं।
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