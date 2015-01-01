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  • Bihar RTI Activist Murder Case; Jagdishpur Nagar Panchayat Chairman Mukesh Kumar To Life Imprisonment

RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में सजा:जगदीशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन समेत 2 को आजीवन कारावास, 5 हजार का जुर्माना भी

5 मिनट पहले
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RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा।

RTI एक्टिविस्ट की हत्या मामले में चेयरमैन मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू समेत दो लोगों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 5000 का जुर्माना भी लगा है। ADJ-4 त्रिभुअन यादव की कोर्ट ने सजा सुनाई है।

9 जून 2016 को दवा लेकर घर जा रहे RTI एक्टिविस्ट मृत्युंजय सिंह को अपराधियों ने 14 से ज्यादा गोलियां मारी थीं। जगदीशपुर थाने के बिशेन टोला मुहल्ले में वारदात हुई थी । 3 नवम्बर को ADJ-4 ने चैयरमैन समेत दो लोगों को दोषी करार दिया था ।

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