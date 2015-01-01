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  • Bihar Saran Electrical Accidents Update; 10 year old Price, Including Farmer Dies Of Electric Shock In Doriganj Village

सारण:खेत में काम कर रहे शख्स को लगी करंट तो 10 साल का प्रिंस दौड़कर बचाने पहुंचा, मौके पर दोनों की मौत हो गई

सारण42 मिनट पहले
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सारण के डोरीगंज में एक अधेड़ को बचाने गए 10 वर्षीय प्रिंस की करंट लगने से मौत हो गई है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।
  • सारण के काजीपुर गांव की घटना, खेत में पोल से लगी करंट
  • इधर सीवान में भी करंट से एक महिला की मौत हो गई है

सारण के काजीपुर गांव में शुक्रवार को बिजली करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई है। घटना में 57 वर्षीय प्रेम प्रकाश यादव और 10 वर्षीय प्रिंस कुमार की तत्काल मौत हो गई। दोपहर को जब प्रेम प्रकाश यादव अपने खेत में धान काट रहे थे उसी वक्त कृषि फीडर पोल से उन्हें करंट लग गई। घटना को देख कर बगल के खेत में काम कर रहा 10 वर्षीय प्रिंस उन्हें बचाने पहुंचा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की तत्काल मौत हो गई।

घटना के बाद स्थानीय लोग उन्हें निजी क्लिनिक ले गए , जहां उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। भगवानपुर निवासी पंकज राय का बेटा प्रिंस कुमार और प्रेम प्रकाश यादव के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर सीवान के गुठनी में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है।

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