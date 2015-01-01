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  • Saran Dowry Death; Bihar Saran Woman Burnt To Death After Dowry Demand Of Rs Two Lakh

दहेज के लिए हत्या:ससुराल वाले मांग रहे थे दहेज में दो लाख, नहीं दिया तो विवाहिता को जिंदा जलाया

बनियापुर27 मिनट पहले
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दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जला दिया।
  • सारण के बनियापुर में दहेज में नहीं देने पर ससुरालवालों ने विवाहिता को मार डाला
  • दामाद मनोज चौधरी, उसकी बहन संगीता देवी और सीमा कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज

दहेज में दो लाख रुपए के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता को जलाकर मार डाला। मृतका के पिता ने बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सीवान दरौंदा थाना के बगौरा गांव निवासी चन्द्रमा चौधरी ने बताया है कि अपनी पुत्री गुड़िया देवी की शादी पिछले साल पूंछरी निवासी मनोज चौधरी के साथ की थी।

व्यापार करने के लिए मांग रहे थे पैसे
कुछ दिनों के बाद व्यापार करने के लिए मेरी पुत्री से दहेज में दो लाख रुपए की मांग की जाने लगी। दामाद मनोज चौधरी, उसकी बहन संगीता देवी और सीमा कुमारी दिन-रात मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। कई बार जाकर समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने।

आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है पुलिस
आखिरकार 3 नवम्बर को मेरी पुत्री के ऊपर किरासन तेल छिड़क कर तीनों नामजदों ने जलाकर मार डाला। सूचना पर पूंछरी पहुंचा तो देखा पुत्री का जला शव आंगन में पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है।

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