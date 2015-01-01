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सावधान...:अगले 48 घंटे में तेजी से बढ़ेगी ठंड, बाइक से निकलने वालों और बुजुर्गों को रखना होगा ज्यादा ध्यान

पटना36 मिनट पहले
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में आने वाले 48 घंटे तक गिरावट देखने को मिलेगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)।
  • डॉक्टरों की सलाह है कि हर वर्ग के लोग बदलते मौसम में सेहत का खास ख्याल रखें
  • मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ठंड और बढ़ जाएगी

मौसम का मिजाज बदल रहा है। आने वाले 48 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ठंड और बढ़ जाएगी। बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे मौसम में सुबह और शाम के समय काफी सावधानी बरतनी होगी। बाइक चलाते समय भी कपड़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। ठंड और गर्म के कारण बच्चों में निमोनिया, बुजुर्गों में सांस लेने में तकलीफ और हृदय की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों की सलाह है कि हर वर्ग के लोग बदलते मौसम में सेहत का खास ख्याल रखें।

ऐसे बदल रहा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में आने वाले 48 घंटे तक गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम की तरफ आने वाली हवा में नमी की वजह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

आसमान में छाए रहेंगे बादल
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह हवा में नमी के कारण आसमान में धुंध के साथ बादल रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चलेंगी उस हिसाब से न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगी। आने वाले 48 घंटे में तापमान गिरेगा लेकिन जैसे से पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम एक्टिव होगा तापमान फिर स्थिर हो जाएगा। 26 नवंबर से तापमान थोड़ा स्थिर होगा जो दिसंबर में गिरेगा।

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