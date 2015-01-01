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  • Bike Riders Snatch Money From Teacher In Chapra's Mashrak, Crime In Bihar Update News Bike Criminals Absconded By Snatching Bags Full Of One Lakh 55 Thousand Rupees From Teacher

अपराध:मशरक में शिक्षिका से एक लाख 55 हजार रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए बाइक सवार अपराधी

मशरक44 मिनट पहले
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थाने में शिकायत दर्ज कराती शिक्षिका।
  • मशरक में सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल कर बाइक से घर जा रही थी शिक्षिका
  • पीछा कर रहा बाइक सवार पैसों से भरा बैग छीन कर फरार हो गया

मशरक में सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल कर बाइक से घर जा रही शिक्षिका से अपराधियों ने 1 लाख 55 हजार रुपए दिनदहाड़े छीन लिए। शिक्षिका रुपए से भरा बैग अपनी गोद में रखकर बाइक पर बैठी थी। बाइक उनका बेटा चला रहा था। तभी पीछा कर रहे बाइक सवार ने अचानक बैग झपटा और फरार हो गए।

सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल घर जा रही थी शिक्षिका

पुलिस के पहुंचने तक अपराधी फरार हो गए थे। मशरक कन्या मध्य विद्यालय की सहायक शिक्षिका मीरा कुमारी ने मशरक स्टेशन रोड स्थित सेंट्रल बैंक से एक लाख 25 हजार रुपए निकासी किए। पहले से उसके बैग में 30 हजार रुपए थे। कुल मिलाकर 1 लाख 55 हजार रुपए उसने बैग में रखे थे।

मां को बाइक से उतार शिक्षिका के बेटे ने बदमाशों का पीछा भी किया

महिला के अनुसार वह बैंक से कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि दो बाइक सवार पीछे से आए। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने रुपयों से भरा बैग झपट लिया। इसके बाद पीड़ित शिक्षिका चिल्लाने लगी। मां को बाइक से उतार शिक्षिका का बेटा बदमाशों का पीछा करने लगा, लेकिन बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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