पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • BJP Leaders Meet Election Officer In Patna Demands Bihar Electoral Roll To Be Scrapped And Revised

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

BJP की डिमांड, खत्म हो 2020 की मतदाता सूची:बिहार में 74 सीट जीत पार्टी ने अब आयोग को कहा - बहुत नाम सही नहीं, वोटर कार्ड आधार से लिंक कराएं

पटनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • BJP के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेता आज बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले
  • दो पन्नों के मांग पत्र में पार्टी ने मतदाता सूची, बूथ गठन के संबंध में कई शिकायतें की

बिहार विधानसभा चुनाव में 74 सीटें जीत दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी BJP को अब 2020 की मतदाता सूची में खोट नजर आ रहा है। पार्टी ने पूरी मतदाता सूची को ही अविलंब समाप्त करने की मांग कर दी है। नतीजों के लगभग ढाई महीने बाद चुनाव आयोग पहुंची BJP ने लिखित शिकायत देकर मतदाता सूची को खत्म कर नए सिरे से से गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वर्तमान मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम हैं, तो उनके भी हैं जो कहीं और चले गए हैं। यही नहीं, दो-दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम वाले मतदाता भी हैं। पार्टी ने बूथ स्तर पर नया नजरिया नक्शा बनाने की भी मांग की है।

चुनाव आयोग पहुंचे BJP नेता

BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में तीन सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला है। मुलाकात में BJP ने आयोग को दो पन्नों का अपना एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में पार्टी ने चुनाव पूर्व मतदाता सूची में हुए सुधार पर सवाल खड़े कर दिये हैं। साथ ही चुनाव के दौरान बनाए गए मतदान केंद्रों के स्थान को लेकर भी अधिकारियों पर ठीक से काम नहीं करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने अब मांग की है कि नए तरीके से मतदाता सूची बनाने के साथ ही मतदाता का आधार नंबर लेकर उसे फोटो पहचान पत्र से लिंक कराया जाए।

BJP के तर्क

  • बिहार में परिसीमन 2008 में हुआ था। इस दौरान कई पुराने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो कुछ नए बन गए। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण इससे पहले ही वर्ष 2002 में हुआ था। अब मतदाता सूची में कई ऐसे नाम हैं, जिन्हें हटाने की आवश्यकता है।
  • अगस्त-सितम्बर माह में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाने का काम करता है। बिहार इस दौरान बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसलिए मतदाता पुनरीक्षण का काम संबंधित अधिकारियों, BLO की लापरवाही के कारण निष्प्रभावी हो जाता है।
  • कई ऐसे मतदाता हैं जिनका बूथ, उनके पंचायत या वार्ड में नहीं है। ऐसा परिसीमन की वजह से और 'नजरिया नक्शा' दुरुस्त न होने की वजह से हुआ है। एक ही व्यक्ति दो-दो विधानसभा में मतदाता है।

BJP की मांग

  • 2020 में बनी मतदाता सूची को समाप्त किया जाए। 2008 के परिसीमन के आधार पर नया 'नजरिया नक्शा' बनाया जाए जिसमें टोला/मोहल्ला एवं गृह संख्या अंकित हो। सभी राष्ट्रीय पार्टियों को विधानसभा एवं बूथ स्तर का 'नजरिया नक्शा' दिया जाए।
  • निर्वाचन आयोग अपनी देख-रेख में बूथ/मतदान केंद्र बनवाए। साथ में 'बूथ चयन प्रक्रिया' में आयोग के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे।
  • मतदाता सूची बनाने के दौरान ही सभी का आधार नंबर लिया जाए, जो मतदाता पहचान पत्र से लिंक हो सके। इससे यह सुनिश्चित किया जाए कि एक मतदाता का नाम, एक ही बूथ पर हो।

राज्य निर्वाचन आयोग को मिला है सम्मान

BJP ने अपनी मांगों से चुनाव आयोग द्वारा बनवाई गई मतदाता सूची से लेकर अधिकारियों और चुनाव कर्मियों के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिये हैं। ये हाल तब है, जब बीते 25 जनवरी को दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग को 'सर्वश्रेष्ठ आयोग' के तौर पर चुना गया है। यही नहीं, बीते 25 जनवरी को ही बिहार सरकार ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए अधिकारियों-कर्मियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमौके से गायब दिखे किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस की क्रेन और बस को छीन अपने साथ ले गई - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser