पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Boyfriend Beaten To Death By Begusarai Villagers, Dead Body Thrown In Kanwar Lake

हत्या:बेगूसराय में माशूका से मिलने गया था युवक, लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर शव को कांवर झील में फेंक दिया

बेगूसराय29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस की जांच-पड़ताल जारी है।
  • 35 साल का मन्टुन खैरा मुसहरी का रहने वाला है
  • कांवर झील में लाश की खोजबीन कर रही है पुलिस

बेगूसराय के खैरा मुसहरी गांव में लोगों ने एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी और लाश को कांवर झील में फेंक दिया। घटना मंझौल थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार की रात प्रेमिका से मिलने गए मन्टुन पासवान की हत्या कर दी गई। मृतक 35 साल का है और खोज टोला का रहने वाला है।

थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि कल शाम मंटू पासवान खोज टोला से खैरा मुसहरी गया था और तब से वह लापता है। परिजनों ने उसके गुमशुदगी का आवेदन मंझौल थाना में दिया जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसकी खोजबीन शुरू हो गयी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल देर रात में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर लाश को कांवर झील में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस कांवर झील में लाश को खोजने में जुट गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें