15 और अभ्यर्थी 67 वीं बीपीएससी पीटी में पास: 11,607 अभ्यर्थियों को पास कर चुका है बीपीएससी, एक प्रश्न पर फंसा था पेंच

बिहार लोक सेवा आयोग

बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने 22 नवंबर को आयोग के बेली रोड ऑफिस के बाहर जोरदार आंदोलन किया था। सरकार को पुलिस की बड़ी तैनाती करनी पड़ी थी। इसके बाद आयोग के चेरयमैन ने छात्रों के तीन प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑफिस में बुलाकर वार्ता की थी। वार्ता का नतीजा सामने आया है।

आयोग के चेयरमैन ने भास्कर से बातचीत में शनिवार को बताया है कि एक्सपर्ट से प्रश्नों की जांच उन्होंने कराई है। इसमें एक प्रश्न के बारे में बताया गया है कि एक प्रश्न को लेकर पेंच है। इसलिए इसके बदले में और रिजल्ट आयोग दे रहा है। आयोग 15 और अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पास कर रहा है। इससे पहले इस परीक्षा में आयोग 11,607 अभ्यर्थियों को पीटी में सफल घोषित कर चुका है।

आयोग का तर्क

आयोग ने एक सवाल पूछा था कि ' भारत के 15 वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के उम्मीदवार कौन थे? ' आयोग का कहना है कि इसका उत्तर E ऑप्शन होगा। चूंकि राजेन्द्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति थे इसलिए आयोग का सवाल होना चाहिए था- 'भारत के 16 वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के उम्मीदवार कौन थे? ' लेकिन आयोग सभी 150 सवालों में खुद को E ऑप्शन देकर बचा लेता है या परीक्षार्थियों को चेक करता है! आयोग का कहना है कि हिंदी के सवाल मे राष्ट्रपति चुनाव लिखा हुआ है और अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लिखा है। इसलिए आयोग की ओर से यह बताया जा रहा है कि 15 और रिजल्ट में उनको फायदा होगा जिन्होंने अंग्रेजी वाला उत्तर देखकर उत्तर दिया होगा।

यहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों सवालों को देखिए

भारत के 15 वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के उम्मीदवार कौन थे? A. शत्रुघ्न सिन्हा B. द्रोपदी मूर्मू C. शंकर अग्रवाल D. यशवंत सिन्हा E. उपयुक्त में से कोई नहीं / उपयुक्त में से एक से अधिक

Who was the candidate of the United Progressive Alliance (UPA) in 15th Presidential Election in India? A. Shatrughan Sinha B. Droupadi Murmu C. Shankar Agrawal D. Yashwant Sinha E. None of the above / More than one of the above