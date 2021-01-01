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  • BSEB Bihar 12th Intermediate Exam 2021; Coronavirus Guideline For Students In Patna, Gaya And Bhagalpur Examination Centers

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गाइडलाइन हुई साइडलाइन:इंटर परीक्षा में 13,50,233 विद्यार्थियों की सेहत से खिलवाड़, 100 मीटर के दायरे में केंद्रों पर नहीं लगना था जमावड़ा, लेकिन खूब उमड़ी भीड़

पटना43 मिनट पहले
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सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का नहीं रखा गया ख्याल। - Dainik Bhaskar
सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का नहीं रखा गया ख्याल।
  • सुबह 8 बजे से ही सेंटर पर परीक्षार्थी आने शुरू हो गए थे
  • परीक्षार्थी के साथ-साथ अभिभावक की भीड़ भी सेंटर पर टूट पड़ी

कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में इंटरमीडिएट वार्षिक ( सैद्धांतिक) परीक्षा 2021 हो रही है। 13,50,233 बिहार के 1473 सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। आदेश था कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ नहीं लगानी है। परीक्षार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा हॉल में जाएंगे। पटना, गया और भागलपुर की तस्वीरों को देखकर आप ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग आखिर है कहां।

भागलपुर में सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़।
भागलपुर में सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़।

धक्का-मुक्की करते दिखे परीक्षार्थी

अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर जब 8 बजे के बाद परीक्षार्थी आने शुरू हुए तो कम भीड़ दिखी, लेकिन 9 बजते-बजते हर सेंटर के गेट पर अप्रत्याशित भीड़ बढ़ गई। गेट के पास सटे रौल नंबर और परीक्षा हॉल की जानकारी लेने के लिए परीक्षार्थी के साथ-साथ अभिभावक भी टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में लग कर परीक्षा हॉल में प्रवेश करना था, लेकिन परीक्षार्थी धक्का-मुक्की करते दिखे।

गया में जिला स्कूल के बाहर छात्रों के साथ अभिभावकों की भीड़।
गया में जिला स्कूल के बाहर छात्रों के साथ अभिभावकों की भीड़।

क्या थी कोरोना गाइडलाइन

  • मास्क पहन कर ही जाना है, गेट पर हाथ को सैनिटाइज कराना है
  • सामाजिक दूरी का पालन करना है
  • पंक्तिबद्ध होकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना
  • परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने तथा निकलते समय सामाजिक दूरी का पालन करना
  • परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करना
  • परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय दोनों हाथों को सैनिटाइज कराने को कहा गया है
  • परीक्षा केंद्र पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना है
  • खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना है
  • यत्र-तत्र नहीं थूकना है
  • परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करने तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद फ्रिस्किंग करने का निर्देश
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