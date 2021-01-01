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मैट्रिक परीक्षा में भी 'मुन्ना भाई':दूसरे के बदले एग्जाम देते 2 पकड़ाए; 23 जिलों में 163 नकलची बाहर हुए, सबसे अधिक 33 भोजपुर में

एक घंटा पहले
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बांका से पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'। - Dainik Bhaskar
बांका से पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'।

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में दो 'मुन्ना भाई' पकड़े गए हैं। दोनों ही सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेदकर डमी परीक्षार्थी के रूप में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। इनमें से एक को भागलपुर से जबकि दूसरे को बांका से पकड़ा गया है। शातिर नकलची को पकड़ने के बाद संबंधित कक्ष निरीक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। प्रदेश में 23 जिले ऐसे रहे जहां से 163 नकलची पकड़े गए हैं, जबकि 15 जिले में पहले दिन दोनों पालियों में एक भी नकलची नहीं पकड़े गए हैं। सबसे अधिक भोजपुर में 33 नकलची पकड़े गए हैं।

इस तरह पकड़ाए 'मुन्ना भाई'

भागलपुर के सबौर उच्च विद्यालय में बांका के फुल्लीडुमर थाना अंतर्गत डोमोडीह निवासी सरोज कुमार (रोल नंबर 21010454) का सेंटर था। उसकी जगह भागलपुर के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत शाहाबाद निवासी राहुल कुमार परीक्षा दे रहा था। दूसरे मुन्ना भाई को पुलिस ने बांका जिले से गिरफ्तार किया। वह अमरपुर के सीएमएस हाई स्कूल, शाहपुर सेंटर पर अपने भाई के बदले परीक्षा दे रहा था। केन्द्राधीक्षक रेणु देवी ने बताया कि इंटर परीक्षा के लिए एसपीएस कॉलेज, शंभूगंज के प्रिंस कुमार यादव ने फार्म भरा था। पहले दिन दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान उन्हें आशंका हुई तो मजिस्ट्रेट को बुला कर जांच करने को कहा। जांच के दौरान पहले तो छात्र ने खुद को ही परीक्षार्थी बताया, लेकिन जब उसके हस्ताक्षर का मिलान किया गया तब उसने स्वीकार कर लिया कि वह भाई के बदले परीक्षा दे रहा था। फर्जी परीक्षार्थी दुलार कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

कहां कितने नकलची पकड़े गए

  • पटना - 1
  • नालंदा - 28
  • भोजपुर - 33
  • बक्सर - 1
  • रोहतास - 5
  • गया - 5
  • औरंगाबाद - 10
  • अरवल - 3
  • सीतामढ़ी - 2
  • सारण - 6
  • सिवान - 7
  • दरभंगा - 3
  • मधुबनी - 5
  • समस्तीपुर - 2
  • सहरसा - 2
  • सुपौल - 1
  • मधेपुरा - 5
  • भागलपुर - 5
  • मुंगेर - 6
  • जमुई - 29
  • खगड़िया - 1
  • बेगूसराय - 2
  • अररिया - 1

पहले दिन की परीक्षा का हाल

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए कुल 1,473 सेंटर पर सोमवार से शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक चली। इसमें विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए भौतिकी विषय की परीक्षा हुई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पूरे राज्य में कुल 5,44,568 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फाॅर्म भरा था। इसी तरह पहले दिन द्वितीय पाली दोपहर 1.45 बजे से शाम 5 बजे चली। इसमें कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा हुई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए कुल 3,67,925 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फार्म भरा था। द्वितीय पाली में ही वोकेशनल कोर्स हिन्दी की भी परीक्षा हुई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए कुल 515 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फार्म भरा था।

पटना में परीक्षा की स्थिति

पटना जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 84 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में प्रथम पाली में आज भौतिकी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 37,781 परीक्षार्थी ने फार्म भरा था। इसी प्रकार, द्वितीय पाली के राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 24,700 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरा था।

पटना में दिखी परीक्षा में सख्ती

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना जिला के विभिन्न परीक्षा केन्द्राें औचक निरीक्षण किया। डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने भी कई केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जे डी वीमेंस काॅलेज और के बी॰ सहाय उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया । जे डी वीमेंस काॅलेज जिला के 4 माॅडल परीक्षा केन्द्रों में से एक है, जहां परीक्षार्थी से लेकर वीक्षक एवं सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं हैं। इन परीक्षा केन्द्रों पर फूल, गुब्बारों, कार्पेट की व्यवस्था के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए अलग से हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

मंगलवार की परीक्षा

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रथम पाली 9ः30 बजे सुबह से दोपहर 12ः45 बजे तक होगी। इसमें विज्ञान एवं कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए गणित विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार, द्वितीय पाली दोपहर 1ः45 बजे से शाम 5 बजे तक में कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए भूगोल विषय तथा वोकेशन कोर्स के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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