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दर्दनाक:बस को बाजार में खड़ी कर उसे ठीक कर रहा था चालक, तभी चल पड़ी बस और चालक की हो गई मौत

छपराएक घंटा पहले
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छपरा में बस से कुचलकर चालक की हुई मौत।
  • छपरा में बस से कुचलकर चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
  • पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर बाजार में बस से कुचलकर चालक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बस में आई तकनीकी खराबी के कारण छपरा-सीवान पथ पर ताजपुर बाजार के समीप सतीश ट्रेवल्स बस को खड़ा कर चालक उसे ठीक कर रहा था। इसी दौरान बस अचानक चल पड़ी, जिससे कुचलकर घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गयी।

घटना की खबर मिलने के बाद मृतक के परिजनों के घर में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मांझी थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

घटना तब हुई, जब गांव के अधिकतर लोग छठ घाट पर गए हुए थे। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक भी घायल हो गया, जिसका इलाज मांझी पीएचसी में कराया गया। मृतक ताजपुर निवासी बदन सिंह का पुत्र राज कुमार सिंह बताया जाता है।

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