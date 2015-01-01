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हत्या:छठ का प्रसाद देने घर में घुसी पड़ोसी तो दिखी लाश, बेरहम पति ने पत्नी को पहले पीटा, फिर गला दबाकर मार डाला

छपरा29 मिनट पहले
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छठ की रात पति ने की विवाद के बाद पत्नी की हत्या।
  • पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया आरोपी राजबल्लभ मांझी।
  • शराब के लिए अक्सर पत्नी से मांगा करता था पैसा, नहीं देने पर करता था विवाद।

छपरा जिले के अंजनी गांव में एक शराबी पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद से तंग आकर राजबल्लभ मांझी ने उर्मिला देवी को मौत के घाट उतार दिया। मामला मकेन थाना इलाके का है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक का भाई टुनटुन मांझी पहुंच गया। उसने बताया कि कमरे के अंदर सिर्फ बहन की लाश पड़ी हुई थी। बहनोई समेत परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए हैं।

पत्नी के साथ अक्सर करता था मारपीट
आरोपी राजबल्लभ मांझी तीन पुत्र और दो पुत्री के पिता हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों की शादी साल 2003 में हुई थी। मृतक का भाई टुनटुन मांझी के मुताबिक उसका बहनोई अक्सर बहन के साथ मारपीट करता था। शुक्रवार की रात में भी वह शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था। नहीं देने के कारण गला दबाकर बहन की हत्या कर दी।

पड़ोसी को दिखी लाश
इस वारदात से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। गांव में मातम छाया हुआ है। छठ घाट से आने के बाद पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिली। प्रसाद देने के लिए एक महिला उर्मिला के घर गई, तो वहां उसकी लाश दिखी। इसकी जानकारी कुछ ही देरी में पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने ही मृतक के भाई टुनटुन मांझी को इसकी जानकारी दी। वारादात के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

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