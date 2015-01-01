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पुत्र मोह में कैसर:राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बेटे को जिताने में लगे हैं लोजपा सांसद महबूब अली कैसर

पटना28 मिनट पहले
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लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर।
  • लोजपा अपने ही सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही
  • पार्टी प्रवक्ता ने कहा, लोजपा सुप्रीमो के संज्ञान में है मामला, होगी कार्रवाई

लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के वश में उनके अपने ही सांसद महबूब अली कैसर नहीं हैं। कैसर पर लोजपा अनुशासनहीनता मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कैसर खगड़िया से लोजपा के सांसद हैं और अपने बेटे यूसुफ सलाउद्दीन को सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा चुनाव जिताने में लगे हैं। यूसुफ राजद के प्रत्याशी हैं। लोजपा की हालत यह है कि उसके सुप्रीमो मंच से कह जरूर रहे हैं कि कुछ लोग विरोधियों के लिए काम कर रहे हैं... हमारे दल के लोग पुत्र मोह में पड़कर विरोध दल के उम्मीदवार को जिताने में लगे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

चिराग के कार्यक्रम में नहीं आए कैसर
गुरुवार को तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में सिमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन खगड़िया के लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर सिमरी बख्तियारपुर में रहने के बावजूद कर्यक्रम में नहीं आए। चिराग पासवान को इसकी पूरी जानकारी है कि उनके सांसद पुत्र मोह में पड़कर राजद के लिए कम कर रहे हैं।

अपने लोग दे रहे विरोधियों का साथ
चिराग ने मंच से कहा भी कि ' संभवतः कुछ अपने ही लोग हैं, जो विरोधियों का साथ दे रहे हैं। उनका हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पुत्र मोह के चक्कर में पड़ कर पार्टी से गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से सिमरी बख्तियारपुर की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है।' दिलचस्प यह कि जनता से सबक सिखाने की अपील करने वाले चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में लाचार दिख रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा-पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी
लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने पूछे जाने पर कहा कि महबूब अली कैसर काफी बीमार चल रहे हैं इसलिए वे किसी के प्रचार में जाने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी बात यह कि लोजपा सुप्रीमो ने जो कुछ भी मंच से कहा है, वह सच कहा है और इस मामले में पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी।

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