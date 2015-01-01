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  • CM Nitish Kumar, Purnia Election, Dhamdaha Assemly Election, Bihar Assembly Election 2020

क्या राजनीति से संन्यास लेंगे सीएम:पूर्णिया के धमदाहा की चुनावी सभा में बोल गए नीतीश कुमार-यह मेरा अंतिम चुनाव

पटना10 मिनट पहले
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धमदाहा में बोलते नीतीश।
  • परसों चुनाव है और यह मेरा आखिरी चुनाव है
  • अंत भला तो सब भला।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले के धमदाहा की चुनावी सभा में यह कह दिया कि यह उनका अंतिम चुनाव है। बोले, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और यह मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला। इसके बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी लेसी सिंह को वहां जिताने की अपील की।

अजान की आवाज सुन रोक दिया भाषण
पूर्णया जिले के धमदाहा में नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच मस्जिद से अजान होने लगी। नीतीश कुमार ने जैसे ही अजान सुनी, तुरंत भाषण रोक दिया और दो मिनट चुप रहने को कहा।

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