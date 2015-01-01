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कांग्रेस की बैठक में गाली-गलौज:विक्रम विधायक सिद्धार्थ को विधायक दल का नेता बनाने की मांग पर हाथापाई, जमकर हुआ हंगामा

पटना22 मिनट पहले
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सदाकत आश्रम में चल रही कांग्रेस की बैठक।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन अविनाश पांडे खास तौर से मौजूद हैं। विक्रम विधायक सिद्धार्थ शर्मा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने की मांग पर हंगामा हो गया है। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में विक्रम के विधायक सिद्धार्थ शर्मा को विधायक दल का नेता बनाने की मांग को लेकर हंगामा करने वाले कार्यकर्ता इसकी भी मांग कर रहे थे विधायक विजय शंकर दूबे को विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाए। सदाकत आश्रम में हंगामा के साथ साथ गाली-गलौज और हाथापाई भी हुई।

आगे की रणनीति पर चर्चा

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में बैठक हो रही है।बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम प्रस्तावित करके दिल्ली भेजा जाएगा। इसके साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

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