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  • Dispute Between Two Brothers In Maner, Bihar One Brother Died Due To Stone Pelting

दो भाइयों के बीच मारपीट:दो भाइयों के बीच विवाद में पथराव, एक भाई की मौत, मुआवजे के लिए सड़क जाम

पटनाएक घंटा पहले
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सड़क जाम करते मृतक के परिजन।
  • घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रख कर सड़क जाम कर दी
  • एनएच 30 जाम को जाम कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है

मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी पोखरा पर गुरुवार की रात दो भाइयों के बीच विवाद में एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने शुक्रवार की अहले शुबह शव को एन.एच 30 पर रखकर सड़क जाम कर दी। बताया जाता है कि मामूली बात पर दो भाइयों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। पत्थर लगने से एक भाई की मौत हो गई।

दो भाइयों के विवाद में एक भाई की हुई मौत के बाद घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़।
दो भाइयों के विवाद में एक भाई की हुई मौत के बाद घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़।

एनएच 30 जाम को जाम कर दोषी पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की जा रही है। इस दौरान एनएच पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। काफी मशक्कत के बाद जाम छुड़ाया गया।

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