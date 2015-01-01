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तैयारी:पटना में दीपावली के लिए तैनात किए गए चीफ कैजुअल्टी मेडिकल अफसर, पीएमसीएच और एनएमसीएच के बर्न वार्ड में विशेष तैयारी

पटना9 मिनट पहले
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दिवाली को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज (पीएमसीएच) और नालंदा मेडिकल कॉलेज (एनएमसीएच) में चीफ कैजुअल्टी मेडिकल अफसरों की तैनाती की गई है।
  • दिवाली में कोई अनहोनी हो तो 0612-2247013, 0612-2247015 पर करें कॉल
  • तत्काल एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर डॉयल करें

पटना में दीपावली को लेकर अस्पतालों में विशेष तैयारी की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज (पीएमसीएच) और नालंदा मेडिकल कॉलेज (एनएमसीएच) में चीफ कैजुअल्टी मेडिकल अफसरों की तैनाती कर दी गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी डॉक्टरों के साथ बर्न की दवाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। बर्न की घटना में तत्काल राहत देने को लेकर कंट्रोल रुम को एक्टिव कर दिया गया है। कोविड के कंट्रोल रुम को बर्न के लिए भी एक्टिव कर दिया गया है। एम्बुलेंस को भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रखा गया है।

कोई अनहोनी हो तो तत्काल लगाएं फोन
अगर दीपावली में कोई अप्रिय घटना घटे तो तत्काल एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर डॉयल करें। इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर 0612-2247013, 0612-2247015 पर भी कॉल कर सकते हैं। कोरोना काल में कोविड के कंट्रोल रूम नंबर 0612-2219090 को भी दीपावली के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह नंबर 24 घंटे तक काम करेगा। इसपर मेडिकल हेल्प लिया जा सकता है। सिविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी का कहना है कि दिवाली को लेकर जो चुनाव में तैयारी थी वही आगे बढ़ा दी गई है।

पीएमसीएच के बर्न वार्ड में तैयारी
पटना मेडिकल कॉलेज में दीपावली के दिन शनिवार को ओपीडी बंद रहेगी लेकिन ओपीडी के डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। डॉ. अभिजीत कुमार और डॉ निहारिका को चीफ कैजुअल्टी अफसर के रूम में तैनात किया गया है। इसके अलावा पांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी लगाया गया है। यह जलने के मामले में मरीजों की पूरी मदद करेंगे।

44 बेड के बर्न वार्ड को किया गया एक्टिव
पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसपल डॉ. विद्यापति चौधरी और अधीक्षक डॉ. बिमल कारक ने बताया कि जिस तरह से चुनाव के दौरान इमरजेंसी में मोड में अस्पताल चल रहा था, उसी तरह से काम किया जा रहा है। बर्न वार्ड में 44 बेड को पूरी तरह से इमरजेंसी के लिए रखा गया है। इमरजेंसी में भी 107 बेड की विशेष रूप से व्यवस्था दीपावली को लेकर की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज में 400 लोगों की व्यवस्था आकस्मिक सेवा के लिए की गई है।

अलर्ट पर बिहार के 1123 एम्बुलेंस
बिहार में कुल 1123 एम्बुलेंस को दीपावली के दिन पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। इसमें जीवन रक्षक दवाओं के साथ बर्न की भी दवाएं रखी गई हैं। 1123 एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ स्पोर्ट के साथ बेसिक लाइफ स्पोर्ट शामिल हैं। 102 एम्बुलेंस के संचालक पीडीसीएल (सम्मान फाउंडेशन) के प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि दीवाली को लेकर विशेष रूप से एम्बुलेंस तैयार है, आकस्मिक घटना के बाद कोई समस्या नहीं हो इसके लिए 102 के कॉल सेंटर को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। प्रदेश के सभी 38 जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति को एम्बुलेंस दिया गया है। पटना में कुल 66 एम्बुलेंस राज्य स्वास्थ्य समिति को दिए गए हैं।

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