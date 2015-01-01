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पटना:PMCH के पूर्व अधीक्षक ओपी चौधरी की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त; दवा खरीद मामले में ईडी की कार्रवाई

पटना32 मिनट पहले
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पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉ. ओपी चौधरी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए तीन करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति ने पटना, गाजियाबाद समेत देश के कई शहरों में फ्लैट व गाड़ियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 3.14 करोड़ रुपए है। ओपी चौधरी पर साल 2008-09 और 2009-10 के दौरान पीएमसीएच में दवा और अन्य उपकरणों से संबंधित खरीद में भ्रष्टाचार करने का आरोप है। इस मामले में निदेशालय उनसे कई बार पहले भी पूछताछ कर चुका है।

ये है पूरा मामला

करीब एक दशक पहले पीएमसीएच में दवा टेंडर में हुए घोटाले को लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन अधीक्षक डॉ. ओमप्रकाश चौधरी समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में इसी केस के आधार पर ईडी ने पूर्व अधीक्षक समेत सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरु की थी। आरोपियों में तीन ड्रग इंस्पेक्टर अशोक कुमार यादव, संगीता कुमारी व एक अन्य के नाम भी शामिल हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष रहे डॉ. विनोद कुमार सिंह के अलावा पीएमसीएच के कई अन्य कर्मी भी आरोपी हैं। टेंडर की आड़ में कम कीमत की दवा को अधिक कीमत पर खरीदने के साथ ही कई तरह की धांधली की गई थी।

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