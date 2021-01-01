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  • First District Khagaria Corona Free; Now Less Than 10 Patients In 13 Districts Out Of 38

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कोरोना पर जीत की ओर:पहला जिला खगड़िया कोरोना मुक्त; 38 में 13 जिलों में अब 10 से कम मरीज

पटना24 मिनट पहलेलेखक: राकेश रंजन
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बिहार के जमुई में मात्र एक सक्रिय मरीज बचा है, जबकि चार अन्य जिलों में सिर्फ दो-दो मरीज हैं। - Dainik Bhaskar
बिहार के जमुई में मात्र एक सक्रिय मरीज बचा है, जबकि चार अन्य जिलों में सिर्फ दो-दो मरीज हैं।
  • बिहार में 1247 एक्टिव केस, पटना 722 के साथ अव्वल
  • 32 जिलों में 20 से कम सक्रिय मरीज बचे

खगड़िया कोरोना मुक्त हो गया है। एक्टिव कोरोना मरीजाें की संख्या शून्य हो जाने के कारण वर्तमान में इसे कोरोना मुक्त कहा जा सकता है। इतना ही नहीं राज्य के 13 जिले ऐसे हैं, जहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या नाम के बराबर रह गई है। यहां एक्टिव मरीजाें की संख्या 10 से भी कम है। इनमें जमुई में मात्र एक एक्टिव मरीज है।

इसके अलावा बक्सर, कटिहार, किशनगंज और शेखपुरा में एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र दो-दो है। लखीसराय में एक्टिव मरीजों की संख्या पांच, मधेपुरा, भोजपुर व जहानाबाद में सात-सात और मुंगेर, नवादा व पश्चिमी चंपारण में एक्टिव मरीजों की संख्या आठ-आठ रह गई है। रोहतास में मात्र आठ मरीज ही एक्टिव हैं। यह आंकड़ा 30 जनवरी 2021 तक का है। पटना अभी भी 722 एक्टिव मरीजों के साथ सभी 38 जिलों में अव्वल बना हुआ है।

अब तक 2.09 कराेड़ जांच
राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1247 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का कहना है कि राज्य की रिकवरी दर 98.95 फीसदी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काे हराने के लिए अब तक दो करोड़ साढ़े नौ लाख जांचें हुईं।

एक्टिव केस में गया नंबर-2
राज्य के 32 जिले ऐसे हैं, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 20 से कम है। पटना के बाद गया दूसरा जिला है, जहां सबसे अधिक एक्टिव मरीज है। पटना में जहां 722 एक्टिव मरीज हैं, वहीं गया में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 है।

पटना जिले में कोरोना के 36 नए मरीज मिले
पटना के विभिन्न इलाकों में रविवार को कोरोना के 36 नए मरीज मिले हैं। जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52272 हो गई है। कोरोना के 51172 मरीज ठीक हुए हैं। पीएमसीएच में 1094 सैंपल की जांच हुई। इसमें चार सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमित पीएमसीएच के मरीज हैं। कोविड अस्पताल में सिर्फ सात मरीज भर्ती हैं।

एम्स से दो और मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे
पटना एम्स में 10 मरीज भर्ती हुए है। इसमें तीन मरीज पटना के हैं। इनमें एक पुनाईचक और एक पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। स्वस्थ होने पर छह मरीजों को छुट्टी मिली है। दो मरीजों की मौत हुई है। इनमें एक 52 साल के प्रसिद्ध नारायण राजीवनगर और एक 70 साल की बिलकिस आरा मुजफ्फरपुर की है।

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