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  • Five Lakhs Stolen From Three Houses In Selahori Village Of Naubatpur Patna Bihar

बेखौफ अपराधी:नौबतपुर के सेल्हौरी गांव में एक ही रात में तीन घरों से पांच लाख की चोरी

नौबतपुर12 मिनट पहले
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नौबतपुर में पांच लाख की चोरी।
  • नौबतपुर के सेल्हौरी गांव में चोरी की बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया
  • चोरी की घटना के बाद मुहल्ले के लोग भी दहशत में आ गए हैं

नौबतपुर के सेल्हौरी गांव में चोरी की बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। एक ही रात में तीन घरों से करीब पांच की चोरी की वारदात हुई है।

चोरी की घटना के बाद मुहल्ले के लोग भी दहशत में आ गए हैं। उन्हें अपनी जमा पूंजी की चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर चौकस रहती तो इस तरह चोरी की वारदात नहीं होती।

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