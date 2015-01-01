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दूसरे फेज का एनालिसिस:10 साल से जिन 74 सीटों पर महिलाएं दिखा रहीं वोट की ताकत उसी की बन रही सरकार

बिहारएक घंटा पहले
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010 के चुनाव में इन्हीं 74 सीटों पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग ने एनडीए को फायदा दिया था।
  • दूसरा फेज : 94 सीटों में 74 पर पुरुषों से 5.88% ज्यादा महिलाओं की वोटिंग
  • 2015 में पुरुषों से 7.16% ज्यादा 60.48% महिलाओं ने वोटिंग की थी
  • 2010 में पुरुषों के मुकाबले 54.49% यानि 3.37% ज्यादा मतदान किया था

(कुणाल किशोर) दूसरे फेज में 55.70% वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। 94 सीटों में 74 पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। यूं तो इन सीटों पर 2010 से ही वोटिंग बढ़ी है। महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा है। वोटिंग का ट्रेंड जीत के लिए अहम रहा है। 10 साल के रिकॉर्ड बताते हैं, जब-जब उक्त 74 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किए, ये निर्णायक रहे। वे जिस गठजोड़ की ओर झुकीं उसकी सरकार बनी। 2010 में एनडीए तो 2015 में महागठबंधन सरकार बनाई।

2010 में एनडीए को हुआ था फायदा

आंकड़े बताते हैं, 2010 के चुनाव में इन्हीं 74 सीटों पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग ने एनडीए को फायदा दिया था। एनडीए के खाते में इन सीटों से 65 विधायक तो महागठबंधन के 9 विधायक ही जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

2015 में महागठबंधन की सीटें बढ़ीं थी: 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 74 सीटों में महिलाओं की भागीदारी से 60 विधायक महागठबंधन के खाते में आए। एनडीए को महज 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी। इस चुनाव में एनडीए से अलग होकर जदयू ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। तब जदयू के 24 विधायक और राजद के 29 उम्मीदवार जीते थे।

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