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प्रेम कुमार को BJP का दूसरा झटका:पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का बंगला छिना; नंदकिशोर यादव 2 स्ट्रैंड रोड में ही रहेंगे, मंत्री बनने की बची उम्मीद

पटना10 मिनट पहले
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प्रेम कुमार का बंगला। - Dainik Bhaskar
प्रेम कुमार का बंगला।
  • दोनों मंत्रियों ने वर्तमान बंगले में रहने के लिए दिया था आवेदन
  • प्रेम कुमार ने बंगला बदले की बात नकारी, जारी हैं कोशिशें

गया के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का सरकारी बंगला उनसे ले लिया गया है। अब वह 8 पोलो रोड में रहेंगे। कहने को तो यह मंत्री से पूर्व मंत्री बनाने का असर है लेकिन प्रेम कुमार के लिए यह मामला संजीदा हो चला है। बंगला छिनने के साथ उनके मंत्री बनने के सपने पर भी पानी फिर गया है। उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को पूर्व मंत्री के तौर पर पुराना बंगला मिल गया है। वह 2 स्ट्रैंड रोड स्थित बंगले में ही रहेंगे। अटकलें ये लगाईं जा रहीं हैं कि बंगला मिलने के साथ नंदकिशोर यादव के मंत्री बनने की उम्मीद भी जगी है।
दोनों ने डाला था आवेदन
मंत्रियों को बंगले का आवंटन भवन निर्माण विभाग की ओर से होता है। विधानसभा कार्यालय से दोनों ही पूर्वमंत्रियों के आवेदन को आगे बढाते हुए उनके आवास को केन्द्रीय पुल से विधानसभा पुल में लाने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी की गई थी। दोनों नेताओं को पूर्व के कार्यकाल में भवन निर्माण की तरफ से केन्द्रीय पुल का बंगला दिया गया था, लेकिन अब ये दोनों ही विधायक हैं। ऐसे में इन्हें अपने वर्तमान बंगले में रहने के लिए वर्तमान बंगले को ही मंत्री से विधायक का बंगला बनाना था। इसके लिए बंगला को विधानसभा पुल में डालना जरूरी था। दोनों ही नेताओं के आवेदन पर विधानसभा कार्यालय से कोशिशें हुई लेकिन इसमें सफलता सिर्फ नंदकिशोर यादव को ही मिली। इसलिए केवल उनका वर्तमान बंगला 2 स्टैण्ड रोड विधानसभा पुल में आ सका। वहीं, प्रेमकुमार का नया पता 8 पोलो रोड हो गया।

मंत्री बनने की उम्मीद भी हुई खत्म

पूर्वमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार के लिए अपनी ही पार्टी भाजपा की तरफ से मिला ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले गया शहर से लगातार 7वीं बार विधायक चुनकर आए प्रेम कुमार का बिहार सरकार में मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उन्हें मंत्री नही बनाया गया। नीतीश सरकार में अब कैबिनेट विस्तार होना है और कई नेता इसमें पूर्व मंत्री भी हैं। उनकी उम्मीदें अब भी मंत्री बनने को लेकर बरकरार हैं। कई पूर्वमंत्री इसको लेकर लगातार दिल्ली दरबार भी जा रहे हैं। ऐसे में बंगला छिन जाने से प्रेमकुमार के लिए फिर से मंत्री बनने की रही सही उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है।

पूर्व मंत्री ने बंगला बदलने की बात नकारी, कहा- जानकारी नहीं है
प्रेम कुमार का वर्तमान बंगला भले ही ‌उनसे छिन गया हो, लेकिन वह इसको लेकर कोशिशें अब भी कर रहे हैं। विधानसभा कार्यालय से विधायकों के आवास की सूची जारी किये जाने के बाद प्रेम कुमार ने विधानसभा जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात को उन्होंने एक औपचारिक मुलाकात कहा और यह भी कहा कि वो फिलहाल तो अपने वर्तमान बंगले में रह रहे हैं। उनका आवास बदल दिया गया है, यह सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

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