दैनिक भास्कर May 06, 2020, 03:26 PM IST

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों को तीन जोन में बांटा है। गया को रेड जोन में रखा गया है। इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

#BiharFightsCorona red/orange and green districts in bihar as notified by #mohfw ,govt of india.we have sought clarifications regarding gaya district. pic.twitter.com/72kdAJMBZ3