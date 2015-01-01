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  • Lalu Prasad Yadav; Hearing On Rashtriya Janata Dal (Rjd) Chief Lalu Prasad Yadav Bail Plea Deferred To November 27

अभी और इंतजार:लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 नवंबर के बाद ही बाहर निकलने की उम्मीद

पटना38 मिनट पहले
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लालू प्रसाद की टूटी आस, अभी जमानत में और इंतजार।
  • 27 नवंबर तक टली सुनवाई, घर में नहीं मना पाएंगे दिवाली-छठ का पर्व
  • दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर की गई थी जमानत याचिका

दुमका ट्रैजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 27 नवंबर तक सुनवाई टली है। सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के लिए वक्त मांगा था। अब, दिवाली-छठ से पहले लालू प्रसाद के बाहर आने की अटकलों पर विराम लग गया है। राजद नेता तेजस्वी ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर लालू प्रसाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे और नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी।

याचिका में क्या की गई है अपील

लालू प्रसाद के वकील ने याचिका के जरिये दलील दी है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस वजह से उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए।

चारा घोटाला:दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, 9 को आ सकते हैं बाहर

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