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संदेहास्पद:विदेश से लौटा पति, 15 दिन बाद पत्नी रात में हुई गायब, सुबह लड़कों के कपड़े में मरी मिली महिला

छपरा15 मिनट पहले
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सारण में एक महिला की हत्या कर दी गई है। घटना जलालपुर के कोपा थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार को छपरा-सिवान रेल खंड के पास एक 25 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है। महिला को चाकू मारा गया है और गले में फंदे का निशान भी है। मृतका की पहचान कोपा थाने के ही अनवल टोला निवासी दीपक प्रसाद कुशवाहा की 25 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है।

पति ने कहा, रात को घर से गायब हो गई थी

मृतका शोभा की शादी पांच वर्ष पहले अनवल के दीपक के साथ हुई थी। उसका मायके बनियापुर थानाक्षेत्र के पैगम्बरपुर में है। पति शादी के दो वर्ष बाद ही विदेश चाला गया था। 15 दिन पहले ही वह घर आया था। दीपक के अनुसार शोभा शुक्रवार रात को घर से गायब हो गई। सुबह छपरा- सिवान रेल खंड के गुमटी संख्या 58 सी के पास रेलवे ट्रैक के किनारे संदेहास्पह स्थिति में उसकी लाश मिली।

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